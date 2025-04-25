СК раскрыл подробности подрыва генерал-майора под Москвой

СК: при взрыве в Балашихе погиб генерал Генштаба РФ Москалик
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В связи с гибелью Москалика возбуждено уголовное дело
В связи с гибелью Москалика возбуждено уголовное дело Фото:
новость из сюжета
В Балашихе взорвалась машина

В результате взрыва, произошедшего в Балашихе Московской области, погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, занимавший должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба. Об этом сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко. 

«По предварительной информации, в результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик», — передает СК РФ в своем teiegram-канале слова Петренко. Там добавили, что взрыв был вызван детонацией самодельного взрывного устройства, содержащего поражающие элементы.

В связи с гибелью генерал-лейтенанта возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Для расследования инцидента на место происшествия направлена следственно-оперативная группа, в состав которой вошли следователи, криминалисты, эксперты и сотрудники оперативных подразделений правоохранительных органов. Специалисты приступили к проведению осмотра места происшествия.

Сегодня, 25 апреля, в Балашихе произошел взрыв рядом с жилым домом на бульваре Нестерова. Изначально рассматривались версии о возгорании автомобиля из-за неисправности электрики или взрыва газового баллона. На месте продолжают работать экстренные службы.

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В результате взрыва, произошедшего в Балашихе Московской области, погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, занимавший должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба. Об этом сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.  «По предварительной информации, в результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик», — передает СК РФ в своем teiegram-канале слова Петренко. Там добавили, что взрыв был вызван детонацией самодельного взрывного устройства, содержащего поражающие элементы. В связи с гибелью генерал-лейтенанта возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Для расследования инцидента на место происшествия направлена следственно-оперативная группа, в состав которой вошли следователи, криминалисты, эксперты и сотрудники оперативных подразделений правоохранительных органов. Специалисты приступили к проведению осмотра места происшествия. Сегодня, 25 апреля, в Балашихе произошел взрыв рядом с жилым домом на бульваре Нестерова. Изначально рассматривались версии о возгорании автомобиля из-за неисправности электрики или взрыва газового баллона. На месте продолжают работать экстренные службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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