СК раскрыл подробности подрыва генерал-майора под Москвой

В результате взрыва, произошедшего в Балашихе Московской области, погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, занимавший должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба. Об этом сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«По предварительной информации, в результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик», — передает СК РФ в своем teiegram-канале слова Петренко. Там добавили, что взрыв был вызван детонацией самодельного взрывного устройства, содержащего поражающие элементы.
В связи с гибелью генерал-лейтенанта возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Для расследования инцидента на место происшествия направлена следственно-оперативная группа, в состав которой вошли следователи, криминалисты, эксперты и сотрудники оперативных подразделений правоохранительных органов. Специалисты приступили к проведению осмотра места происшествия.
Сегодня, 25 апреля, в Балашихе произошел взрыв рядом с жилым домом на бульваре Нестерова. Изначально рассматривались версии о возгорании автомобиля из-за неисправности электрики или взрыва газового баллона. На месте продолжают работать экстренные службы.
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