Генерал Москалик погиб при взрыве авто в Подмосковье: все подробности к этому часу

В Балашихе взорвалась машина, погиб генерал Москалик
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте взрыва работают спасатели и следователи
На месте взрыва работают спасатели и следователи Фото:
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В Балашихе взорвалась машина

Следственный комитет в Московской области возбудили уголовное дело в связи со взрывом автомобиля в Балашихе. Инцидент произошел утром примерно в 10:40 по местному времени. В СК официально заявили, что погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. URA.RU рассказывает все, что известно об происшествии.

Что произошло

Утром, примерно в 10:40 по московскому времени, в Балашихе взорвался автомобиль. Инцидент произошел на бульваре Нестерова, неподалеку от жилого дома. Сила взрыва оказалась настолько большой, что мужчину, сидевшего рядом на лавочке, отбросило к двери подъезда.

Взорвавшийся автомобиль полностью выгорел
Взорвавшийся автомобиль полностью выгорел
Фото:

«Взорвалась машина. Предположительно из-за газового оборудования. Известно, что умер один человек, который сидел на лавочке. Также скончался человек, который был в машине», — рассказал URA.RU очевидец, который находился в соседнем доме.

Однако, по официальным данным, погиб один человек –Ярослав Москалик. Автомобиль Volkswagen Passat полностью выгорел, а в ближайшем доме от взрыва выбило стекла на нескольких этажах, сообщает telegram-канал «Балашиха». Пожар уже потушили, а на месте работает следственно-оперативная группа.

Версии произошедшего

Первая версия: взрыв газа

По официальной версии, которую первой озвучили экстренные службы, взрыв произошел из-за баллона с газом. «Причиной взрыва иномарки в Балашихе стало газобаллонное оборудование <...> Сначала машина вспыхнула — возможно, подвела электрика, а уж потом произошел взрыв», — пишет Mash. 

Вскоре появилась информация о том, что машина была оборудована газом, что подтверждает эту версию. Однако вскоре поступила информация о возможном взрывном устройстве в автомобиле.

Вторая версия: взрывное устройство

По другой версии, причиной взрыва стало взрывное устройство, заложенное в автомобиль. Об этом заявили ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Причиной взрыва стало сработавшее самодельное взрывное устройство. На месте обнаружены фрагменты взрывного устройства, которые будут направлены на экспертизу», — заявил собеседник агентства. 

Окончательная версия от СК 

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Дело открыто по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105 и 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство, а также незаконный оборот взрывчатых веществ).

Согласно предварительным данным, причиной взрыва стало срабатывание самодельного взрывного устройства, оснащенного поражающими элементами. В результате происшествия погиб генерал-лейтенант.

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа, в состав которой вошли следователи, криминалисты, эксперты и сотрудники оперативных подразделений правоохранительных органов. Ведется тщательный осмотр места происшествия и сбор необходимых доказательств. 

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Следственный комитет в Московской области возбудили уголовное дело в связи со взрывом автомобиля в Балашихе. Инцидент произошел утром примерно в 10:40 по местному времени. В СК официально заявили, что погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. URA.RU рассказывает все, что известно об происшествии. Что произошло Утром, примерно в 10:40 по московскому времени, в Балашихе взорвался автомобиль. Инцидент произошел на бульваре Нестерова, неподалеку от жилого дома. Сила взрыва оказалась настолько большой, что мужчину, сидевшего рядом на лавочке, отбросило к двери подъезда. «Взорвалась машина. Предположительно из-за газового оборудования. Известно, что умер один человек, который сидел на лавочке. Также скончался человек, который был в машине», — рассказал URA.RU очевидец, который находился в соседнем доме. Однако, по официальным данным, погиб один человек –Ярослав Москалик. Автомобиль Volkswagen Passat полностью выгорел, а в ближайшем доме от взрыва выбило стекла на нескольких этажах, сообщает telegram-канал «Балашиха». Пожар уже потушили, а на месте работает следственно-оперативная группа. Версии произошедшего Первая версия: взрыв газа По официальной версии, которую первой озвучили экстренные службы, взрыв произошел из-за баллона с газом. «Причиной взрыва иномарки в Балашихе стало газобаллонное оборудование <...> Сначала машина вспыхнула — возможно, подвела электрика, а уж потом произошел взрыв», — пишет Mash.  Вскоре появилась информация о том, что машина была оборудована газом, что подтверждает эту версию. Однако вскоре поступила информация о возможном взрывном устройстве в автомобиле. Вторая версия: взрывное устройство По другой версии, причиной взрыва стало взрывное устройство, заложенное в автомобиль. Об этом заявили ТАСС со ссылкой на оперативные службы. «Причиной взрыва стало сработавшее самодельное взрывное устройство. На месте обнаружены фрагменты взрывного устройства, которые будут направлены на экспертизу», — заявил собеседник агентства.  Окончательная версия от СК  Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Дело открыто по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105 и 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство, а также незаконный оборот взрывчатых веществ). Согласно предварительным данным, причиной взрыва стало срабатывание самодельного взрывного устройства, оснащенного поражающими элементами. В результате происшествия погиб генерал-лейтенант. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа, в состав которой вошли следователи, криминалисты, эксперты и сотрудники оперативных подразделений правоохранительных органов. Ведется тщательный осмотр места происшествия и сбор необходимых доказательств. 
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