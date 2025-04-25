Лучшим следственным отделом Курганской области признана команда следователей из Мишкинского межрайонного следственного отдела. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Курганской области.
«По итогам 2024 года лучшим следственным подразделением признан Мишкинский межрайонный следственный отдел», — информирует сайт курганского ведомства. Начальник отдела Марат Тюлюгенев получил из рук полковника Александра Миненкова переходящий кубок.
Итоги внутриведомственного соревнования были подведены на ежегодной коллегии курганского следкома. Также получили награды следователи, достигшие наибольших положительных результатов в своей работе.
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