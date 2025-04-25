В реку Шуралку под Невьянском вытекает топливо, жители винят нефтебазу. Фото, видео

25 апреля 2025 в 16:57 Размер текста - 17 +

Нефть губит природу в Шуралке Фото: читатель URA.RU Жители дачных участков вблизи села Невьянска (Свердловская область) обнаружили разлив нефтепродуктов в реке Шуралка. Маслянистые пятна отчетливо видны на поверхности воды, особенно в месте впадения реки в большой пруд вблизи села. Администрация Невьянского городского округа уже отреагировала на происшествие. «Мы направили запросы в федеральные надзорные органы: Роспотребнадзор, Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру», — сообщили в муниципалитете. Неподалеку от источника загрязнения располагается нефтебаза компании «Авангард», которая в 2022 году уже была признана виновником экологического происшествия в этом же районе. Тогда прокуратура Невьянска установила, что из трубопровода компании вытекло 6-7 тонн дизельного топлива, что привело к загрязнению все той же реки Шуралка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители дачных участков вблизи села Невьянска (Свердловская область) обнаружили разлив нефтепродуктов в реке Шуралка. Маслянистые пятна отчетливо видны на поверхности воды, особенно в месте впадения реки в большой пруд вблизи села. Администрация Невьянского городского округа уже отреагировала на происшествие. «Мы направили запросы в федеральные надзорные органы: Роспотребнадзор, Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру», — сообщили в муниципалитете. Неподалеку от источника загрязнения располагается нефтебаза компании «Авангард», которая в 2022 году уже была признана виновником экологического происшествия в этом же районе. Тогда прокуратура Невьянска установила, что из трубопровода компании вытекло 6-7 тонн дизельного топлива, что привело к загрязнению все той же реки Шуралка.