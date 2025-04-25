Жители дачных участков вблизи села Невьянска (Свердловская область) обнаружили разлив нефтепродуктов в реке Шуралка. Маслянистые пятна отчетливо видны на поверхности воды, особенно в месте впадения реки в большой пруд вблизи села.
Администрация Невьянского городского округа уже отреагировала на происшествие. «Мы направили запросы в федеральные надзорные органы: Роспотребнадзор, Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру», — сообщили в муниципалитете.
Неподалеку от источника загрязнения располагается нефтебаза компании «Авангард», которая в 2022 году уже была признана виновником экологического происшествия в этом же районе. Тогда прокуратура Невьянска установила, что из трубопровода компании вытекло 6-7 тонн дизельного топлива, что привело к загрязнению все той же реки Шуралка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!