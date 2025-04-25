В реку Шуралку под Невьянском вытекает топливо, жители винят нефтебазу. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нефть губит природу в Шуралке
Нефть губит природу в Шуралке Фото:

Жители дачных участков вблизи села Невьянска (Свердловская область) обнаружили разлив нефтепродуктов в реке Шуралка. Маслянистые пятна отчетливо видны на поверхности воды, особенно в месте впадения реки в большой пруд вблизи села.

Администрация Невьянского городского округа уже отреагировала на происшествие. «Мы направили запросы в федеральные надзорные органы: Роспотребнадзор, Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру», — сообщили в муниципалитете.

Неподалеку от источника загрязнения располагается нефтебаза компании «Авангард», которая в 2022 году уже была признана виновником экологического происшествия в этом же районе. Тогда прокуратура Невьянска установила, что из трубопровода компании вытекло 6-7 тонн дизельного топлива, что привело к загрязнению все той же реки Шуралка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители дачных участков вблизи села Невьянска (Свердловская область) обнаружили разлив нефтепродуктов в реке Шуралка. Маслянистые пятна отчетливо видны на поверхности воды, особенно в месте впадения реки в большой пруд вблизи села. Администрация Невьянского городского округа уже отреагировала на происшествие. «Мы направили запросы в федеральные надзорные органы: Роспотребнадзор, Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру», — сообщили в муниципалитете. Неподалеку от источника загрязнения располагается нефтебаза компании «Авангард», которая в 2022 году уже была признана виновником экологического происшествия в этом же районе. Тогда прокуратура Невьянска установила, что из трубопровода компании вытекло 6-7 тонн дизельного топлива, что привело к загрязнению все той же реки Шуралка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...