Опрессовка в Челябинске начнется с 20 мая

В Челябинске первые опрессовки стартуют с 20 мая. Об этом сообщили в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск».
«Первый этап гидравлических испытаний начнется уже 20 мая и затронет все районы города. Под временное ограничение горячего водоснабжения попадут 1138 жилых домов и 176 учреждений социальной сферы», — уточнили в пресс-службе организации.
Первый этап гидравлических испытаний продлится до 3 июня, за исключением объектов, расположенных в Металлургическом районе Челябинска, где работы завершатся 16 июня. Как добавил начальник оперативно-диспетчерской службы АО «УСТЭК-Челябинск» Дмитрий Толкачев, в летний период, наряду с плановыми ремонтами тепловых сетей, проводится и серия гидравлических испытаний, сопровождающихся временным прекращением подачи горячей воды потребителям.
Данная процедура является обязательной, поскольку позволяет оценить прочность и герметичность трубопроводов, а также выявить потенциально уязвимые участки. При обнаружении подобных дефектов специалисты АО «УСТЭК-Челябинск» выполняют необходимые ремонтные работы, что способствует повышению надежности теплоснабжения и снижению числа аварийных отключений в отопительный сезон.
В текущем году «УСТЭК-Челябинск» впервые организует гидравлические испытания на муниципальных сетях, которые были приняты компанией в эксплуатацию в ноябре прошлого года. Проверка проводится согласно корпоративным стандартам предприятия. По итогам испытаний ненадежные участки будут заменены, что позволит существенно улучшить техническое состояние труб.
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