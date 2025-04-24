24 апреля 2025

Экс-омбудсмен Пермского края Павел Миков сообщил о гибели своего брата

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Его не стало 12 апреля при исполнении воинского долга
Его не стало 12 апреля при исполнении воинского долга Фото:

Бывший уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков сообщил о гибели своего брата Андрея Микова. Он написал, что тот погиб на СВО. 

«Дорогие друзья, сослуживцы, товарищи нашу большую семью накрыла горем и этим известием. Андрея не стало 12 апреля при исполнении воинского долга. Помяните в молитвах своих воина Божьего Андрея», — написал экс-омбудсмен в соцсети ВКонтакте. 

В комментариях под постом пользователи пишут, что погибший был жителем ЗАТО Звездный (Пермский край). О месте и времени прощания с братом Павел Миков пообещал сообщить позже. 

О месте и времени прощания с братом Павел Миков пообещал сообщить позже
О месте и времени прощания с братом Павел Миков пообещал сообщить позже
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков сообщил о гибели своего брата Андрея Микова. Он написал, что тот погиб на СВО.  «Дорогие друзья, сослуживцы, товарищи нашу большую семью накрыла горем и этим известием. Андрея не стало 12 апреля при исполнении воинского долга. Помяните в молитвах своих воина Божьего Андрея», — написал экс-омбудсмен в соцсети ВКонтакте.  В комментариях под постом пользователи пишут, что погибший был жителем ЗАТО Звездный (Пермский край). О месте и времени прощания с братом Павел Миков пообещал сообщить позже. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...