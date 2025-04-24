Экс-омбудсмен Пермского края Павел Миков сообщил о гибели своего брата

Его не стало 12 апреля при исполнении воинского долга
Бывший уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков сообщил о гибели своего брата Андрея Микова. Он написал, что тот погиб на СВО.
«Дорогие друзья, сослуживцы, товарищи нашу большую семью накрыла горем и этим известием. Андрея не стало 12 апреля при исполнении воинского долга. Помяните в молитвах своих воина Божьего Андрея», — написал экс-омбудсмен в соцсети ВКонтакте.
В комментариях под постом пользователи пишут, что погибший был жителем ЗАТО Звездный (Пермский край). О месте и времени прощания с братом Павел Миков пообещал сообщить позже.
О месте и времени прощания с братом Павел Миков пообещал сообщить позже
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