«Отражается на репутации матери»: продюсер Пригожин высказался о скандалах сына Кадышевой

Продюсер Иосиф Пригожин считает неприемлемым, когда звездные дети выезжают на именах родителей. Скандальное поведение сына Надежды Кадышевой Григория вызывает большие вопросы, которые сильно отражаются на народнице, заявил продюсер в разговоре с URA.RU.
«Любые подобные вещи, конечно, влияют на репутацию. Как ни крути. Он же с ней на сцену выходит, зрители смотрят и на нее, и на него. Ему должно быть стыдно. Если взрослый ребенок разоряет своих родителей, ты ничтожество, а не человек», — говорит собеседник агентства.
Григорий Костюк — единственный сын народной артистки России. С недавних пор 40-летний мужчина выступает вместе с матерью и отцом. Одновременно с этим в СМИ все чаще появляются откровения девушек, которых, как выяснилось, обманул Григорий. По словам дам, мужчина брал у них в долг миллионы и не возвращал. При этом делал акцент на том, что он — сын известной артистки, на него, конечно же, можно «положиться».
Пригожин убежден: дети не должны паразитировать на именах своих родителей. Если нужны деньги, пусть идет и зарабатывает. «Когда у меня не было денег, я бомбил на такси, вагоны разгружал. И мне ничего не мешало. Могу подмести, убраться, мне не западло! Когда ты понимаешь, что тебе нужно обеспечивать себя и семью, после 21 года нести ответственность, то надо за голову браться. А если они привыкли к халяве, то это, конечно, печально. Воспитание детей — это как кредит в банке: в тебя вложили, ты возвращаешь. Деньгами, отношением, чем угодно», — говорит продюсер.
О самой Надежде Кадышевой продюсер отзывается тепло и называет семью порядочной. Исполнительница, как и ее супруг, от комментариев воздерживаются. Сейчас народница занята карьерой — артистка стала самой высокооплачиваемой певицей и колесит по стране с концертами и корпоративами.
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