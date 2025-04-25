«Отражается на репутации матери»: продюсер Пригожин высказался о скандалах сына Кадышевой

Продюсер Пригожин: сын Кадышевой подрывает ей репутацию
© Служба новостей «URA.RU»
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Надежда Кадышева не комментирует скандалы сына
Надежда Кадышева не комментирует скандалы сына Фото:

Продюсер Иосиф Пригожин считает неприемлемым, когда звездные дети выезжают на именах родителей. Скандальное поведение сына Надежды Кадышевой Григория вызывает большие вопросы, которые сильно отражаются на народнице, заявил продюсер в разговоре с URA.RU.

«Любые подобные вещи, конечно, влияют на репутацию. Как ни крути. Он же с ней на сцену выходит, зрители смотрят и на нее, и на него. Ему должно быть стыдно. Если взрослый ребенок разоряет своих родителей, ты ничтожество, а не человек», — говорит собеседник агентства.

Григорий Костюк — единственный сын народной артистки России. С недавних пор 40-летний мужчина выступает вместе с матерью и отцом. Одновременно с этим в СМИ все чаще появляются откровения девушек, которых, как выяснилось, обманул Григорий. По словам дам, мужчина брал у них в долг миллионы и не возвращал. При этом делал акцент на том, что он — сын известной артистки, на него, конечно же, можно «положиться».

Пригожин убежден: дети не должны паразитировать на именах своих родителей. Если нужны деньги, пусть идет и зарабатывает. «Когда у меня не было денег, я бомбил на такси, вагоны разгружал. И мне ничего не мешало. Могу подмести, убраться, мне не западло! Когда ты понимаешь, что тебе нужно обеспечивать себя и семью, после 21 года нести ответственность, то надо за голову браться. А если они привыкли к халяве, то это, конечно, печально. Воспитание детей — это как кредит в банке: в тебя вложили, ты возвращаешь. Деньгами, отношением, чем угодно», — говорит продюсер.

О самой Надежде Кадышевой продюсер отзывается тепло и называет семью порядочной. Исполнительница, как и ее супруг, от комментариев воздерживаются. Сейчас народница занята карьерой — артистка стала самой высокооплачиваемой певицей и колесит по стране с концертами и корпоративами.

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Продюсер Иосиф Пригожин считает неприемлемым, когда звездные дети выезжают на именах родителей. Скандальное поведение сына Надежды Кадышевой Григория вызывает большие вопросы, которые сильно отражаются на народнице, заявил продюсер в разговоре с URA.RU. Григорий Костюк — единственный сын народной артистки России. С недавних пор 40-летний мужчина выступает вместе с матерью и отцом. Одновременно с этим в СМИ все чаще появляются откровения девушек, которых, как выяснилось, обманул Григорий. По словам дам, мужчина брал у них в долг миллионы и не возвращал. При этом делал акцент на том, что он — сын известной артистки, на него, конечно же, можно «положиться». Пригожин убежден: дети не должны паразитировать на именах своих родителей. Если нужны деньги, пусть идет и зарабатывает. «Когда у меня не было денег, я бомбил на такси, вагоны разгружал. И мне ничего не мешало. Могу подмести, убраться, мне не западло! Когда ты понимаешь, что тебе нужно обеспечивать себя и семью, после 21 года нести ответственность, то надо за голову браться. А если они привыкли к халяве, то это, конечно, печально. Воспитание детей — это как кредит в банке: в тебя вложили, ты возвращаешь. Деньгами, отношением, чем угодно», — говорит продюсер. О самой Надежде Кадышевой продюсер отзывается тепло и называет семью порядочной. Исполнительница, как и ее супруг, от комментариев воздерживаются. Сейчас народница занята карьерой — артистка стала самой высокооплачиваемой певицей и колесит по стране с концертами и корпоративами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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