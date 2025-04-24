«Да хоть 50 млн, спрос рождает предложение»: Пригожин — о взлетевшем гонораре Кадышевой

Продюсер Иосиф Пригожин приветствует повышение гонорара певицы Надежды Кадышевой до 20 млн рублей. В разговоре с URA.RU он призвал не считать деньги артистов, ведь сегодня у них есть возможность столько заработать, а завтра спроса уже может и не быть.
«Спрос рождает предложение. Популярность артиста — форма его капитализации. Чем выше востребованность, тем выше капитализация, тем дороже стоит артист. Артисты — это люди, у которых есть определенный отрезок популярности. И в этот период популярности у них есть единственная возможность что-то создать. Да хоть 50 млн пусть она получает, я буду только рад! Русская певица народная, она заслужила, почему нет? Не надо считать доходы артистов», — говорит собеседник агентства.
Пригожин поясняет: в гонорар артистов входит не только его заработок, но и зарплата всей команды, костимы, аппаратура, съемки клипов и многое другое. Например, у Филиппа Киркорова на одни костюмы уходят сотни тысяч, если не миллионы рублей. «Нет ни одного человека в мире такого гардероба, который есть у Филиппа Киркорова. Он реинвестирует все заработки в свою внешность», — говорит продюсер.
Карьера артиста — как своеобразная «кардиограмма», на которой неизвестно, что будет завтра или через год, убежден Иосиф. От отметил, что нужно давать оценку не стоимости исполнителя, а его востребованности. Сейчас Кадышева — одна из топовых певиц, а также на пьедестале Татьяна Куртукова с ее «Матушкой». В свое время по такому принципу «взлетела» и супруга Пригожина, певица Валерия. Ее «Часики» стали импульсом к популярности.
65-летняя народница Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой, пишет «КП». При этом у исполнительницы «Плывет веночек» уже распланированы летние корпоративы, а ее кассовые концерты продолжат собирать аншлаги.
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