«Да хоть 50 млн, спрос рождает предложение»: Пригожин — о взлетевшем гонораре Кадышевой

Продюсер Пригожин: не надо считать доходы Кадышевой, вы не знаете расходы
© Служба новостей «URA.RU»
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Пригожин объяснил, откуда у Кадышевой такие гонорары
Пригожин объяснил, откуда у Кадышевой такие гонорары Фото:

Продюсер Иосиф Пригожин приветствует повышение гонорара певицы Надежды Кадышевой до 20 млн рублей. В разговоре с URA.RU он призвал не считать деньги артистов, ведь сегодня у них есть возможность столько заработать, а завтра спроса уже может и не быть. 

«Спрос рождает предложение. Популярность артиста — форма его капитализации. Чем выше востребованность, тем выше капитализация, тем дороже стоит артист. Артисты — это люди, у которых есть определенный отрезок популярности. И в этот период популярности у них есть единственная возможность что-то создать. Да хоть 50 млн пусть она получает, я буду только рад! Русская певица народная, она заслужила, почему нет? Не надо считать доходы артистов», — говорит собеседник агентства.

Пригожин поясняет: в гонорар артистов входит не только его заработок, но и зарплата всей команды, костимы, аппаратура, съемки клипов и многое другое. Например, у Филиппа Киркорова на одни костюмы уходят сотни тысяч, если не миллионы рублей. «Нет ни одного человека в мире такого гардероба, который есть у Филиппа Киркорова. Он реинвестирует все заработки в свою внешность», — говорит продюсер.

Карьера артиста — как своеобразная «кардиограмма», на которой неизвестно, что будет завтра или через год, убежден Иосиф. От отметил, что нужно давать оценку не стоимости исполнителя, а его востребованности. Сейчас Кадышева — одна из топовых певиц, а также на пьедестале Татьяна Куртукова с ее «Матушкой». В свое время по такому принципу «взлетела» и супруга Пригожина, певица Валерия. Ее «Часики» стали импульсом к популярности.

65-летняя народница Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой, пишет «КП». При этом у исполнительницы «Плывет веночек» уже распланированы летние корпоративы, а ее кассовые концерты продолжат собирать аншлаги.

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Продюсер Иосиф Пригожин приветствует повышение гонорара певицы Надежды Кадышевой до 20 млн рублей. В разговоре с URA.RU он призвал не считать деньги артистов, ведь сегодня у них есть возможность столько заработать, а завтра спроса уже может и не быть. Пригожин поясняет: в гонорар артистов входит не только его заработок, но и зарплата всей команды, костимы, аппаратура, съемки клипов и многое другое. Например, у Филиппа Киркорова на одни костюмы уходят сотни тысяч, если не миллионы рублей. «Нет ни одного человека в мире такого гардероба, который есть у Филиппа Киркорова. Он реинвестирует все заработки в свою внешность», — говорит продюсер. Карьера артиста — как своеобразная «кардиограмма», на которой неизвестно, что будет завтра или через год, убежден Иосиф. От отметил, что нужно давать оценку не стоимости исполнителя, а его востребованности. Сейчас Кадышева — одна из топовых певиц, а также на пьедестале Татьяна Куртукова с ее «Матушкой». В свое время по такому принципу «взлетела» и супруга Пригожина, певица Валерия. Ее «Часики» стали импульсом к популярности. 65-летняя народница Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой, пишет «КП». При этом у исполнительницы «Плывет веночек» уже распланированы летние корпоративы, а ее кассовые концерты продолжат собирать аншлаги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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