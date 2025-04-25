В Челябинской области подвели итоги выдвижения на праймериз ЕР

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В челябинском отделении ЕР подвели итоги выдвижения на праймериз
В челябинском отделении ЕР подвели итоги выдвижения на праймериз Фото:
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Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

В челябинском реготделении «Единой России» подвели итоги выдвижения на предварительные партийные выборы. Как информируют в реготделении, конкурс на место кандидата от ЕР на выборах в заксобрание области превысил пять человек.

«На предварительные выборы зарегистрировано 3838 кандидатов. Из них 322 претендуют в законодательное собрание, 3516 участников — в органы местного самоуправления», — сообщает telegram-канал реготделения. Из всех кандидатов 97 — участники СВО и члены их семей.

Поддержку партии получит 791 участник — именно столько мандатов разыгрывается на выборах, которые состоятся в сентябре. Из них 60 — мандаты депутатов заксобрания региона и 731 — депутатов муниципального уровня.

Регистрация избирателей будет проходить на сайте предварительного голосования в срок до 23 мая. С 19 по 25 мая будет проходить онлайн-голосование, итоги которого объявят 27 мая. Победители праймериз получат партийную поддержку на сентябрьских выборах.

Выдвижение на праймериз проводилось с 5 марта по 24 апреля. Ход праймериз в регионе курирует политический вице-губернатор Роман Воллерт.

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В челябинском реготделении «Единой России» подвели итоги выдвижения на предварительные партийные выборы. Как информируют в реготделении, конкурс на место кандидата от ЕР на выборах в заксобрание области превысил пять человек. «На предварительные выборы зарегистрировано 3838 кандидатов. Из них 322 претендуют в законодательное собрание, 3516 участников — в органы местного самоуправления», — сообщает telegram-канал реготделения. Из всех кандидатов 97 — участники СВО и члены их семей. Поддержку партии получит 791 участник — именно столько мандатов разыгрывается на выборах, которые состоятся в сентябре. Из них 60 — мандаты депутатов заксобрания региона и 731 — депутатов муниципального уровня. Регистрация избирателей будет проходить на сайте предварительного голосования в срок до 23 мая. С 19 по 25 мая будет проходить онлайн-голосование, итоги которого объявят 27 мая. Победители праймериз получат партийную поддержку на сентябрьских выборах. Выдвижение на праймериз проводилось с 5 марта по 24 апреля. Ход праймериз в регионе курирует политический вице-губернатор Роман Воллерт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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