В Челябинской области подвели итоги выдвижения на праймериз ЕР

В челябинском реготделении «Единой России» подвели итоги выдвижения на предварительные партийные выборы. Как информируют в реготделении, конкурс на место кандидата от ЕР на выборах в заксобрание области превысил пять человек.
«На предварительные выборы зарегистрировано 3838 кандидатов. Из них 322 претендуют в законодательное собрание, 3516 участников — в органы местного самоуправления», — сообщает telegram-канал реготделения. Из всех кандидатов 97 — участники СВО и члены их семей.
Поддержку партии получит 791 участник — именно столько мандатов разыгрывается на выборах, которые состоятся в сентябре. Из них 60 — мандаты депутатов заксобрания региона и 731 — депутатов муниципального уровня.
Регистрация избирателей будет проходить на сайте предварительного голосования в срок до 23 мая. С 19 по 25 мая будет проходить онлайн-голосование, итоги которого объявят 27 мая. Победители праймериз получат партийную поддержку на сентябрьских выборах.
Выдвижение на праймериз проводилось с 5 марта по 24 апреля. Ход праймериз в регионе курирует политический вице-губернатор Роман Воллерт.
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