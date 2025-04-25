В Екатеринбурге спортсмены и тренеры академии единоборств РМК и клуба «Архангел Михаил» высадили 25 деревьев в память о своих предках — участниках Великой Отечественной войны. Акция прошла в рамках международного проекта «Сад Памяти», сообщили в пресс-службе организации.
«Люди, которые отдали свою жизнь в то страшное время за наше настоящее и дали своими жизнями нам будущее, — это те герои, которых мы должны помнить и передавать эту память из поколения в поколение. Благодаря тому, что советский народ, наши предки были способны на такие подвиги, у нас есть будущее», — сказал президент академии Иван Штырков. Он добавил, что его самого назвали в честь деда, погибшего в 1944 году в Белоруссии.
К спортсменам присоединились советник министра природных ресурсов и экологии РФ Андрей Порошин, глава минспорта региона Леонид Рапопорт, а также руководитель проекта «Сад Памяти» Вячеслав Харламов. Они подчеркнули важность сохранения исторической памяти.
Боец клуба «Архангел Михаил» Михаил Рагозин рассказал, что посадил дерево в честь своих бабушки и дедушки, которые познакомились во время войны. «Когда мне сказали, что можно будет посадить дерево в честь бабушки и дедушки, я даже немного разволновался. Это очень трогательная акция», — отметил спортсмен.
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