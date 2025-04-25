Боец Штырков присоединился к акции в память героев войны в Екатеринбурге. Фото

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Спортсмены высадили десятки деревьев
Спортсмены высадили десятки деревьев Фото:

В Екатеринбурге спортсмены и тренеры академии единоборств РМК и клуба «Архангел Михаил» высадили 25 деревьев в память о своих предках — участниках Великой Отечественной войны. Акция прошла в рамках международного проекта «Сад Памяти», сообщили в пресс-службе организации.

«Люди, которые отдали свою жизнь в то страшное время за наше настоящее и дали своими жизнями нам будущее, — это те герои, которых мы должны помнить и передавать эту память из поколения в поколение. Благодаря тому, что советский народ, наши предки были способны на такие подвиги, у нас есть будущее», — сказал президент академии Иван Штырков. Он добавил, что его самого назвали в честь деда, погибшего в 1944 году в Белоруссии.

К спортсменам присоединились советник министра природных ресурсов и экологии РФ Андрей Порошин, глава минспорта региона Леонид Рапопорт, а также руководитель проекта «Сад Памяти» Вячеслав Харламов. Они подчеркнули важность сохранения исторической памяти.

Боец клуба «Архангел Михаил» Михаил Рагозин рассказал, что посадил дерево в честь своих бабушки и дедушки, которые познакомились во время войны. «Когда мне сказали, что можно будет посадить дерево в честь бабушки и дедушки, я даже немного разволновался. Это очень трогательная акция», — отметил спортсмен.

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Фото:

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В Екатеринбурге спортсмены и тренеры академии единоборств РМК и клуба «Архангел Михаил» высадили 25 деревьев в память о своих предках — участниках Великой Отечественной войны. Акция прошла в рамках международного проекта «Сад Памяти», сообщили в пресс-службе организации. «Люди, которые отдали свою жизнь в то страшное время за наше настоящее и дали своими жизнями нам будущее, — это те герои, которых мы должны помнить и передавать эту память из поколения в поколение. Благодаря тому, что советский народ, наши предки были способны на такие подвиги, у нас есть будущее», — сказал президент академии Иван Штырков. Он добавил, что его самого назвали в честь деда, погибшего в 1944 году в Белоруссии. К спортсменам присоединились советник министра природных ресурсов и экологии РФ Андрей Порошин, глава минспорта региона Леонид Рапопорт, а также руководитель проекта «Сад Памяти» Вячеслав Харламов. Они подчеркнули важность сохранения исторической памяти. Боец клуба «Архангел Михаил» Михаил Рагозин рассказал, что посадил дерево в честь своих бабушки и дедушки, которые познакомились во время войны. «Когда мне сказали, что можно будет посадить дерево в честь бабушки и дедушки, я даже немного разволновался. Это очень трогательная акция», — отметил спортсмен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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