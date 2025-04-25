Силовики нагрянули к екатеринбуржцам, которые придерживаются неонацистских взглядов. Во время операции изъято большое количество ножей, кастетов и нацистской атрибутики, сказал источник URA.RU в правоохранительных органах.
К административной ответственности по ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики) привлечены — 24-летний Денис Ю. и 20-летний Никита С. Обоих суд арестовал на 14 суток, отметил собеседник агентства.
«В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне интенсивность проведения подобных мероприятий в регионе значительно повысится» — пообещал собеседник URA.RU. Комментариев от свердловских силовых структур нет.
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