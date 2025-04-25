Какие автомобили с пробегом чаще всего продают в Челябинской области

В топ-3 челябинских продаж авто с пробегом вошли LADA, Kia и Hyundai
© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе по-прежнему продается много подержанных автомобилей
В регионе по-прежнему продается много подержанных автомобилей Фото:

В Челябинской области в первом квартале 2025 года самым продаваемым автомобилем с пробегом стала LADA. Авто данной марки заняли наибольшую долю в предложении у дилеров — 17%, сообщили в пресс-службе «Авито Авто».

«В первом квартале 2025 года предложение авто с пробегом у дилеров остается стабильно высоким. Наибольшую долю в предложении заняли автомобили LADA с показателем 17%. На втором месте расположилась Kia с долей 11,5%, а на третьем — Hyundai с показателем 8%. Четвертое и пятое места разделили Toyota и Volkswagen с долей 5,3%», — сообщили в пресс-службе.

Как прокомментировал директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито Андрей Ковалев, сейчас можно увидеть снижение покупательского спроса на автомобили. При этом некоторые марки авто стали дешевле по сравнению с 2024 годом. Так, стоимость Volkswagen Polo в России снизилась на 13,1%, а Kia Rio — на 12,4%.

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В Челябинской области в первом квартале 2025 года самым продаваемым автомобилем с пробегом стала LADA. Авто данной марки заняли наибольшую долю в предложении у дилеров — 17%, сообщили в пресс-службе «Авито Авто». «В первом квартале 2025 года предложение авто с пробегом у дилеров остается стабильно высоким. Наибольшую долю в предложении заняли автомобили LADA с показателем 17%. На втором месте расположилась Kia с долей 11,5%, а на третьем — Hyundai с показателем 8%. Четвертое и пятое места разделили Toyota и Volkswagen с долей 5,3%», — сообщили в пресс-службе. Как прокомментировал директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито Андрей Ковалев, сейчас можно увидеть снижение покупательского спроса на автомобили. При этом некоторые марки авто стали дешевле по сравнению с 2024 годом. Так, стоимость Volkswagen Polo в России снизилась на 13,1%, а Kia Rio — на 12,4%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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