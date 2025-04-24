24 апреля 2025

В Тюмени взлетели цены на алкоголь

В Тюмени алкоголь подорожал на 6%
© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь подорожал на 6%
Алкоголь подорожал на 6% Фото:

В Тюмени на 6% подорожал алкоголь. Такие данные за март приводят аналитики Тюменьстата по сравнению с концом декабря 2024 года.

«Об изменении потребительских цен и тарифов в Тюменской области в марте 2025 года. Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2024 года цены на алкогольные напитки повысились на 6,0%», — сообщили аналитики.

Больше всего в этот период подорожала рыба и морепродукты — на 8% и овощи — на 6,1%. В то время как куриный яйца среди всех продуктов заметнее всего потеряли в цене — минус 5,1%.

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В Тюмени на 6% подорожал алкоголь. Такие данные за март приводят аналитики Тюменьстата по сравнению с концом декабря 2024 года. «Об изменении потребительских цен и тарифов в Тюменской области в марте 2025 года. Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2024 года цены на алкогольные напитки повысились на 6,0%», — сообщили аналитики. Больше всего в этот период подорожала рыба и морепродукты — на 8% и овощи — на 6,1%. В то время как куриный яйца среди всех продуктов заметнее всего потеряли в цене — минус 5,1%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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