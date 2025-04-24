В Тюмени взлетели цены на алкоголь

В Тюмени на 6% подорожал алкоголь. Такие данные за март приводят аналитики Тюменьстата по сравнению с концом декабря 2024 года.
«Об изменении потребительских цен и тарифов в Тюменской области в марте 2025 года. Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2024 года цены на алкогольные напитки повысились на 6,0%», — сообщили аналитики.
Больше всего в этот период подорожала рыба и морепродукты — на 8% и овощи — на 6,1%. В то время как куриный яйца среди всех продуктов заметнее всего потеряли в цене — минус 5,1%.
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