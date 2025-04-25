Набиуллина раскрыла, когда начнет снижаться инфляция

Набиуллина: пик годовой инфляции ожидается в мае, после чего начнется замедление
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В первом квартале 2025 года рост цен почти вдвое замедлился, заявила Набиуллина
В первом квартале 2025 года рост цен почти вдвое замедлился, заявила Набиуллина Фото:

Перелом в годовой инфляции и ее снижение ожидается в мае. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«Перелом и переход к снижению будет происходить в мае», — передает слова Набиуллиной РИА Новости. Она отметила, что в первом квартале темпы роста цен снизились почти вдвое по сравнению с четвертым кварталом прошлого года.

Набиуллина также предупредила о возможности роста инфляции в июле. Это связано с индексацией тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Глава Центробанка также сообщала, что в 2025 году цены возрастут на 7-8%. В 2026 году ожидается замедление роста цен до 3-4%, после чего инфляция вернется к целевым уровням.

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Перелом в годовой инфляции и ее снижение ожидается в мае. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. «Перелом и переход к снижению будет происходить в мае», — передает слова Набиуллиной РИА Новости. Она отметила, что в первом квартале темпы роста цен снизились почти вдвое по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. Набиуллина также предупредила о возможности роста инфляции в июле. Это связано с индексацией тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Глава Центробанка также сообщала, что в 2025 году цены возрастут на 7-8%. В 2026 году ожидается замедление роста цен до 3-4%, после чего инфляция вернется к целевым уровням.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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