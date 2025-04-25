Набиуллина раскрыла, когда начнет снижаться инфляция

Перелом в годовой инфляции и ее снижение ожидается в мае. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
«Перелом и переход к снижению будет происходить в мае», — передает слова Набиуллиной РИА Новости. Она отметила, что в первом квартале темпы роста цен снизились почти вдвое по сравнению с четвертым кварталом прошлого года.
Набиуллина также предупредила о возможности роста инфляции в июле. Это связано с индексацией тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Глава Центробанка также сообщала, что в 2025 году цены возрастут на 7-8%. В 2026 году ожидается замедление роста цен до 3-4%, после чего инфляция вернется к целевым уровням.
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