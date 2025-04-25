Центробанк раскрыл, на сколько вырастут цены в этом году

В 2025 году рост цен составит 7-8%. Об этом рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
«Цены вырастут в этом году на 7-8%», — заявила Набиуллина. Ее комментарий опубликован в telegram-канале «Смотри». Она добавила, что в 2026 году темпы роста цен замедлятся и составят 3-4%. После этого показатель инфляции, как ожидается, вернется к целевым уровням, заключила глава Центробанка.
Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что инфляция будет снижаться и к концу 2025 года вернется к целевым показателям. Тем не менее, в этом году ее уровень останется выше 4%.
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