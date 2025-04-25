Центробанк раскрыл, на сколько вырастут цены в этом году

Набиуллина: в 2025 году цены в России вырастут на 7-8%
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Инфляция вернется к целевым уровням после 2026 года, заявила Набиуллина
Инфляция вернется к целевым уровням после 2026 года, заявила Набиуллина Фото:

В 2025 году рост цен составит 7-8%. Об этом рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Цены вырастут в этом году на 7-8%», — заявила Набиуллина. Ее комментарий опубликован в telegram-канале «Смотри». Она добавила, что в 2026 году темпы роста цен замедлятся и составят 3-4%. После этого показатель инфляции, как ожидается, вернется к целевым уровням, заключила глава Центробанка.

Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что инфляция будет снижаться и к концу 2025 года вернется к целевым показателям. Тем не менее, в этом году ее уровень останется выше 4%. 

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В 2025 году рост цен составит 7-8%. Об этом рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина. «Цены вырастут в этом году на 7-8%», — заявила Набиуллина. Ее комментарий опубликован в telegram-канале «Смотри». Она добавила, что в 2026 году темпы роста цен замедлятся и составят 3-4%. После этого показатель инфляции, как ожидается, вернется к целевым уровням, заключила глава Центробанка. Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что инфляция будет снижаться и к концу 2025 года вернется к целевым показателям. Тем не менее, в этом году ее уровень останется выше 4%. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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