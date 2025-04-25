На трассе Пермь — Березники случилось смертельное ДТП

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Один из участников аварии погиб
Один из участников аварии погиб Фото:

На трассе Пермь — Березники столкнулись два легковых автомобиля. По словам очевидцев, есть погибший.

«Рядом с селом Романово случилось ДТП с двумя автомобилями. Молодой человек умер», — пишет «В курсе.ру» со ссылкой на очевидцев. Подробности аварии неизвестны.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.

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На трассе Пермь — Березники столкнулись два легковых автомобиля. По словам очевидцев, есть погибший. «Рядом с селом Романово случилось ДТП с двумя автомобилями. Молодой человек умер», — пишет «В курсе.ру» со ссылкой на очевидцев. Подробности аварии неизвестны. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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