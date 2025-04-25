На трассе Пермь — Березники случилось смертельное ДТП

Один из участников аварии погиб
На трассе Пермь — Березники столкнулись два легковых автомобиля. По словам очевидцев, есть погибший.
«Рядом с селом Романово случилось ДТП с двумя автомобилями. Молодой человек умер», — пишет «В курсе.ру» со ссылкой на очевидцев. Подробности аварии неизвестны.
URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!