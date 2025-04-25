Прикамье накроет туманом
Опасная для водителей погода ожидается в Пермском крае в субботу, 26 апреля. По данным Пермского ЦГМС в регион придут туманы, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
«В субботу, 26 апреля, ночью и утром в отдельных районах Пермского края прогнозируется туман. В связи с этим необходимо соблюдать внимательность и осторожность», — сообщает telegram-канал МЧС.
В ведомстве рекомендовали водителям соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений. Пешеходам советуют быть особенно внимательными при переходе проезжей части.
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