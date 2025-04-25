25 апреля 2025

Опасная для водителей погода ожидается в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Прикамье накроет туманом
Прикамье накроет туманом Фото:

Опасная для водителей погода ожидается в Пермском крае в субботу, 26 апреля. По данным Пермского ЦГМС в регион придут туманы, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«В субботу, 26 апреля, ночью и утром в отдельных районах Пермского края прогнозируется туман. В связи с этим необходимо соблюдать внимательность и осторожность», — сообщает telegram-канал МЧС.

В ведомстве рекомендовали водителям соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений. Пешеходам советуют быть особенно внимательными при переходе проезжей части.

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Опасная для водителей погода ожидается в Пермском крае в субботу, 26 апреля. По данным Пермского ЦГМС в регион придут туманы, сообщает пресс-служба регионального МЧС. «В субботу, 26 апреля, ночью и утром в отдельных районах Пермского края прогнозируется туман. В связи с этим необходимо соблюдать внимательность и осторожность», — сообщает telegram-канал МЧС. В ведомстве рекомендовали водителям соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений. Пешеходам советуют быть особенно внимательными при переходе проезжей части.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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