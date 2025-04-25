В новостройке на Ямале при пожаре выгорела квартира

Из-за пожара пострадала вся площадь квартиры
В Муравленко (ЯНАО) в новостройке по улице Ленина, 115 произошло возгорание в квартире на пятом этаже. В результате пожара было эвакуировано двое человек, еще один пострадал из-за отравления угарным газом, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.
«Сообщение о возгорании в квартире жилого дома по улице Ленина, 115… Двое человек самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных… Пострадал один человек (отравление угарным газом)» — написано в telegram-канале ведомства.
Огонь повредил всю площадь квартиры. Она составила 49 квадратных метров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!