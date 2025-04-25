В новостройке на Ямале при пожаре выгорела квартира

В ЯНАО при пожаре пострадал человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за пожара пострадала вся площадь квартиры
Из-за пожара пострадала вся площадь квартиры Фото:

В Муравленко (ЯНАО) в новостройке по улице Ленина, 115 произошло возгорание в квартире на пятом этаже. В результате пожара было эвакуировано двое человек, еще один пострадал из-за отравления угарным газом, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

«Сообщение о возгорании в квартире жилого дома по улице Ленина, 115… Двое человек самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных… Пострадал один человек (отравление угарным газом)» — написано в telegram-канале ведомства.

Огонь повредил всю площадь квартиры. Она составила 49 квадратных метров.

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В Муравленко (ЯНАО) в новостройке по улице Ленина, 115 произошло возгорание в квартире на пятом этаже. В результате пожара было эвакуировано двое человек, еще один пострадал из-за отравления угарным газом, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО. «Сообщение о возгорании в квартире жилого дома по улице Ленина, 115… Двое человек самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных… Пострадал один человек (отравление угарным газом)» — написано в telegram-канале ведомства. Огонь повредил всю площадь квартиры. Она составила 49 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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