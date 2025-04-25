25 апреля 2025

В Пермском крае спасли 25-килограммового бобра. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Бобра выпустили в естественную среду обитания
Бобра выпустили в естественную среду обитания Фото:

В Александровском округе (Пермский край) спасли 25-килограммового бобра. Животное обнаружили в дровянике частного дома, сообщает пресс-служба Минприроды Пермского края.

«Утром 25 апреля госохотинспектору Министерства по Александровскому муниципальному округу Кокшарову Игорю из ЕДДС поступила информация о том, что на территории частного подворья в поселке Ивакинский карьер был обнаружен бобр. Информация была передана старшему егерю охотничьего хозяйства Александровское Анатолию Горбатову», — сообщает telegram-канал министерства. На место прибыли специалисты. После нескольких попыток сотрудникам удалось оттащить бобра от строения и подготовить его к транспортировке.

Как уточнили в Минприроды, к операции по спасению бобра подключились местные жители и тракторист. Животное погрузили в ковш трактора и перевезли к реке, где выпустили в естественную среду обитания. Бобр самостоятельно освободился от веревки и уплыл по течению.

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В Александровском округе (Пермский край) спасли 25-килограммового бобра. Животное обнаружили в дровянике частного дома, сообщает пресс-служба Минприроды Пермского края. «Утром 25 апреля госохотинспектору Министерства по Александровскому муниципальному округу Кокшарову Игорю из ЕДДС поступила информация о том, что на территории частного подворья в поселке Ивакинский карьер был обнаружен бобр. Информация была передана старшему егерю охотничьего хозяйства Александровское Анатолию Горбатову», — сообщает telegram-канал министерства. На место прибыли специалисты. После нескольких попыток сотрудникам удалось оттащить бобра от строения и подготовить его к транспортировке. Как уточнили в Минприроды, к операции по спасению бобра подключились местные жители и тракторист. Животное погрузили в ковш трактора и перевезли к реке, где выпустили в естественную среду обитания. Бобр самостоятельно освободился от веревки и уплыл по течению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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