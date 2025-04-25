В Александровском округе (Пермский край) спасли 25-килограммового бобра. Животное обнаружили в дровянике частного дома, сообщает пресс-служба Минприроды Пермского края.
«Утром 25 апреля госохотинспектору Министерства по Александровскому муниципальному округу Кокшарову Игорю из ЕДДС поступила информация о том, что на территории частного подворья в поселке Ивакинский карьер был обнаружен бобр. Информация была передана старшему егерю охотничьего хозяйства Александровское Анатолию Горбатову», — сообщает telegram-канал министерства. На место прибыли специалисты. После нескольких попыток сотрудникам удалось оттащить бобра от строения и подготовить его к транспортировке.
Как уточнили в Минприроды, к операции по спасению бобра подключились местные жители и тракторист. Животное погрузили в ковш трактора и перевезли к реке, где выпустили в естественную среду обитания. Бобр самостоятельно освободился от веревки и уплыл по течению.
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