25 апреля 2025

Облаву устроили на ночной клуб в центре Екатеринбурга. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики нагрянули в клуб в районе двух часов ночи
Силовики нагрянули в клуб в районе двух часов ночи Фото:

В Екатеринбурге силовики устроили облаву на ночной клуб Duty Free на Малышева, 53. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

«Судя по кадрам, как и на прошлых облавах, полицейские пришли вместе с ДНД. По словам подписчицы, проверяют документы и сразу отпускают», — сообщает telegram-канал «Дно Исети».

На прошлой неделе полицейские нагрянули в бар «Огонек», который находится в том же месте, что и вышеупомянутый Duty Free. Силовики также заходили и в торговый центр «Антей».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в городское УМВД. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге силовики устроили облаву на ночной клуб Duty Free на Малышева, 53. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях. «Судя по кадрам, как и на прошлых облавах, полицейские пришли вместе с ДНД. По словам подписчицы, проверяют документы и сразу отпускают», — сообщает telegram-канал «Дно Исети». На прошлой неделе полицейские нагрянули в бар «Огонек», который находится в том же месте, что и вышеупомянутый Duty Free. Силовики также заходили и в торговый центр «Антей». Корреспондент URA.RU отправил запрос в городское УМВД. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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