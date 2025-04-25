В Екатеринбурге силовики устроили облаву на ночной клуб Duty Free на Малышева, 53. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.
«Судя по кадрам, как и на прошлых облавах, полицейские пришли вместе с ДНД. По словам подписчицы, проверяют документы и сразу отпускают», — сообщает telegram-канал «Дно Исети».
На прошлой неделе полицейские нагрянули в бар «Огонек», который находится в том же месте, что и вышеупомянутый Duty Free. Силовики также заходили и в торговый центр «Антей».
Корреспондент URA.RU отправил запрос в городское УМВД. Ответ ожидается.
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