Пермские власти решили ужесточить контроль за городским граффити

В Перми планируется ужесточить правила размещения граффити на центральных улицах города. Нанесение граффити и муралов на фасадах зданий будет возможно только после получения специального согласования с муниципалитетом.
«Для размещения граффити и муралов на фасадах зданий и заборах, выходящих на улицы особого градостроительного значения, потребуется согласование с муниципалитетом. Власти определили 51 улицу особого градостроительного значения. К ним относятся бульвар Гагарина, проспекты Декабристов и Парковый, улицы Мира и Монастырская», — сообщает издание «Текст».
Отмечается, что в случае уничтожения граффити в ходе капремонта фасада, власти могут принять решение не восстанавливать рисунок. Кроме этого, под запрет попала вся реклама, включая социальную и логотипы компаний.
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