25 апреля 2025

Пермские власти решили ужесточить контроль за городским граффити

© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтоженное в ходе капремонта граффити могут не восстановить
Уничтоженное в ходе капремонта граффити могут не восстановить Фото:

В Перми планируется ужесточить правила размещения граффити на центральных улицах города. Нанесение граффити и муралов на фасадах зданий будет возможно только после получения специального согласования с муниципалитетом.

«Для размещения граффити и муралов на фасадах зданий и заборах, выходящих на улицы особого градостроительного значения, потребуется согласование с муниципалитетом. Власти определили 51 улицу особого градостроительного значения. К ним относятся бульвар Гагарина, проспекты Декабристов и Парковый, улицы Мира и Монастырская», — сообщает издание «Текст». 

Отмечается, что в случае уничтожения граффити в ходе капремонта фасада, власти могут принять решение не восстанавливать рисунок. Кроме этого, под запрет попала вся реклама, включая социальную и логотипы компаний.

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В Перми планируется ужесточить правила размещения граффити на центральных улицах города. Нанесение граффити и муралов на фасадах зданий будет возможно только после получения специального согласования с муниципалитетом. «Для размещения граффити и муралов на фасадах зданий и заборах, выходящих на улицы особого градостроительного значения, потребуется согласование с муниципалитетом. Власти определили 51 улицу особого градостроительного значения. К ним относятся бульвар Гагарина, проспекты Декабристов и Парковый, улицы Мира и Монастырская», — сообщает издание «Текст».  Отмечается, что в случае уничтожения граффити в ходе капремонта фасада, власти могут принять решение не восстанавливать рисунок. Кроме этого, под запрет попала вся реклама, включая социальную и логотипы компаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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