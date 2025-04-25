25 апреля 2025

Лавров ответил, почему Кремль не дает много подробностей по переговорам с США

Лавров: детали переговоров с США по Украине будут оставаться тайной
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия не обсуждает переговоры публично, иначе они не будут серьезными, заявил Лавров
Россия не обсуждает переговоры публично, иначе они не будут серьезными, заявил Лавров Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Россия не намерена разглашать детали переговоров с США по урегулированию конфликта на Украине до завершения консультаций. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американской журналистке Маргарет Бреннан.

«Мы действительно очень вежливые люди. В отличие от некоторых других, мы никогда не обсуждаем публично то, о чем идет речь на переговорах, иначе переговоры не будут серьезными», — отметил Лавров, отвечая на вопрос о деталях возможной сделки с США по Украине. Беседу с российским дипломатом распространил телеканал CBS News.

Глава Украины Владимир Зеленский, по мнению Лаврова, ведет себя иначе и предпочитает обсуждать подобные вопросы публично, в том числе через СМИ. Он отметил, что даже с американским лидером Дональдом Трампом общается через журналистов.

Ранее спецпосланник президента США Трампа Стив Уиткоф посетил Россию, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Американский лидер оценил прошедшую беседу положительно. По словам Трампа, основные положения соглашения по Украине уже согласованы, и для дальнейшего продвижения Москвы и Киева необходимо провести встречу «на очень высоком уровне», передает RT.

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Россия не намерена разглашать детали переговоров с США по урегулированию конфликта на Украине до завершения консультаций. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американской журналистке Маргарет Бреннан. «Мы действительно очень вежливые люди. В отличие от некоторых других, мы никогда не обсуждаем публично то, о чем идет речь на переговорах, иначе переговоры не будут серьезными», — отметил Лавров, отвечая на вопрос о деталях возможной сделки с США по Украине. Беседу с российским дипломатом распространил телеканал CBS News. Глава Украины Владимир Зеленский, по мнению Лаврова, ведет себя иначе и предпочитает обсуждать подобные вопросы публично, в том числе через СМИ. Он отметил, что даже с американским лидером Дональдом Трампом общается через журналистов. Ранее спецпосланник президента США Трампа Стив Уиткоф посетил Россию, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Американский лидер оценил прошедшую беседу положительно. По словам Трампа, основные положения соглашения по Украине уже согласованы, и для дальнейшего продвижения Москвы и Киева необходимо провести встречу «на очень высоком уровне», передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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