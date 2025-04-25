Трамп доложил о хорошей встрече Уиткоффа и Путина

Уиткофф провел хорошую встречу с Путиным, рассказал Трамп
новость из сюжетаПереговоры России, США и Украины по остановке конфликта
У президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа состоялась хорошая встреча. С таким мнением выступил глава Белого дома Дональд Трамп.
«У Уиткоффа была хорошая встреча», — сказал президент США. Его слова передало Reuters.
Переговоры между Путиным и Уиткоффом способствовали сближению позиций России и Соединенных Штатов по украинскому вопросу. С таким заявлением по итогам встречи ранее выступил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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