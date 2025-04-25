25 апреля 2025

Трамп доложил о хорошей встрече Уиткоффа и Путина

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Уиткофф провел хорошую встречу с Путиным, рассказал Трамп
Уиткофф провел хорошую встречу с Путиным, рассказал Трамп Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

У президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа состоялась хорошая встреча. С таким мнением выступил глава Белого дома Дональд Трамп.

«У Уиткоффа была хорошая встреча», — сказал президент США. Его слова передало Reuters.

Переговоры между Путиным и Уиткоффом способствовали сближению позиций России и Соединенных Штатов по украинскому вопросу. С таким заявлением по итогам встречи ранее выступил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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У президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа состоялась хорошая встреча. С таким мнением выступил глава Белого дома Дональд Трамп. «У Уиткоффа была хорошая встреча», — сказал президент США. Его слова передало Reuters. Переговоры между Путиным и Уиткоффом способствовали сближению позиций России и Соединенных Штатов по украинскому вопросу. С таким заявлением по итогам встречи ранее выступил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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