25 апреля 2025

Лазарев оценил пермский хор «Млада», который спел на шоу «Ну-ка, все вместе!»

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Лазарев оценил пермский коллектив
Сергей Лазарев оценил пермский коллектив Фото:

В пятницу, 25 апреля, академический хор «Млада» из Перми спел на шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» на телеканале «Россия-1». Коллектив покорил артиста Сергея Лазарева и других звездных экспертов, получив возможность оказаться в финале второго сезона телешоу.

«Вы стали вишенкой на торте в нашем отборочном этапе. Великолепное выступление, звучание эталонное абсолютно. Побольше бы таких коллективов! Спасибо, что делаете музыку такой разнообразной в нашей стране», — похвалил пермский коллектив певец Сергей Лазарев.

Финал сезона с участием пермского хора «Млада» зрители смогут увидеть уже в следующую среду, 30 апреля, в 21:30. В финальном выпуске пермский коллектив поборется за главный приз — кубок и 5 миллионов рублей. По условиям шоу, в каждом выпуске два коллектива с наивысшими баллами проходят в финал.

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В пятницу, 25 апреля, академический хор «Млада» из Перми спел на шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» на телеканале «Россия-1». Коллектив покорил артиста Сергея Лазарева и других звездных экспертов, получив возможность оказаться в финале второго сезона телешоу. «Вы стали вишенкой на торте в нашем отборочном этапе. Великолепное выступление, звучание эталонное абсолютно. Побольше бы таких коллективов! Спасибо, что делаете музыку такой разнообразной в нашей стране», — похвалил пермский коллектив певец Сергей Лазарев. Финал сезона с участием пермского хора «Млада» зрители смогут увидеть уже в следующую среду, 30 апреля, в 21:30. В финальном выпуске пермский коллектив поборется за главный приз — кубок и 5 миллионов рублей. По условиям шоу, в каждом выпуске два коллектива с наивысшими баллами проходят в финал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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