Лазарев оценил пермский хор «Млада», который спел на шоу «Ну-ка, все вместе!»

В пятницу, 25 апреля, академический хор «Млада» из Перми спел на шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» на телеканале «Россия-1». Коллектив покорил артиста Сергея Лазарева и других звездных экспертов, получив возможность оказаться в финале второго сезона телешоу.
«Вы стали вишенкой на торте в нашем отборочном этапе. Великолепное выступление, звучание эталонное абсолютно. Побольше бы таких коллективов! Спасибо, что делаете музыку такой разнообразной в нашей стране», — похвалил пермский коллектив певец Сергей Лазарев.
Финал сезона с участием пермского хора «Млада» зрители смогут увидеть уже в следующую среду, 30 апреля, в 21:30. В финальном выпуске пермский коллектив поборется за главный приз — кубок и 5 миллионов рублей. По условиям шоу, в каждом выпуске два коллектива с наивысшими баллами проходят в финал.
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