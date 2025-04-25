25 апреля 2025

Водитель и два пассажира погибли в ДТП на трассе Пермь — Березники. Видео

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Машины столкнулись лоб в лоб
Машины столкнулись лоб в лоб Фото:

В Прикамье в результате лобового столкновения двух легковушке погибли трое, среди которых — один водитель. Авария произошла вечером 25 апреля на трассе Пермь — Березники, передает региональная Госавтоинспекция.

«На территории Добрянского округа произошло смертельное ДТП. Погиб водитель 2006 года рождения и два пассажира 2005 и 2007 годов рождения LADA Granta. Два пассажира Range Rover госпитализированы», — указано в telegram-канале дорожных полицейских. 

Установлено, что отечественная машина ехала в сторону Добрянки. По предварительным данным, на 125-ом километре дороги водитель выехал на встречную полосу, где такой маневр запрещен. В результате произошло столкновение автомобилей.

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В Прикамье в результате лобового столкновения двух легковушке погибли трое, среди которых — один водитель. Авария произошла вечером 25 апреля на трассе Пермь — Березники, передает региональная Госавтоинспекция. «На территории Добрянского округа произошло смертельное ДТП. Погиб водитель 2006 года рождения и два пассажира 2005 и 2007 годов рождения LADA Granta. Два пассажира Range Rover госпитализированы», — указано в telegram-канале дорожных полицейских.  Установлено, что отечественная машина ехала в сторону Добрянки. По предварительным данным, на 125-ом километре дороги водитель выехал на встречную полосу, где такой маневр запрещен. В результате произошло столкновение автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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