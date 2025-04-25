В Прикамье в результате лобового столкновения двух легковушке погибли трое, среди которых — один водитель. Авария произошла вечером 25 апреля на трассе Пермь — Березники, передает региональная Госавтоинспекция.
«На территории Добрянского округа произошло смертельное ДТП. Погиб водитель 2006 года рождения и два пассажира 2005 и 2007 годов рождения LADA Granta. Два пассажира Range Rover госпитализированы», — указано в telegram-канале дорожных полицейских.
Установлено, что отечественная машина ехала в сторону Добрянки. По предварительным данным, на 125-ом километре дороги водитель выехал на встречную полосу, где такой маневр запрещен. В результате произошло столкновение автомобилей.
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