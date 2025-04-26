Машина, подрывом который убили генерала Москалика, сменила 7 владельцев

Автомобиль марки Volkswagen, в результате подрыва которого погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик, сменил семерых владельцев с момента приобретения в России. Это следует из документов.
«Volkswagen Golf 2000 года выпуска в 2006 году купили в России, за это время машина сменила семь владельцев», — отмечается в материалах, текст которых приводит ТАСС. Последний собственник владел транспортным средством чуть более трех лет, после чего снял его с учета в Москве в начале 2025 года. При этом новый владелец, как следует из документов, не стал регистрировать автомобиль в ГИБДД, что является нарушением действующего законодательства.
Москалик был представителем Минобороны РФ в различных переговорных процессах, в том числе — по Украине. На момент гибели ему было 59 лет. Ранее сообщалось, что Москалик погиб в результате подрыва автомобиля в Балашихе (Московская область). Также погиб человек, сидевший на лавке во дворе неподалеку от места взрыва. По официальной версии, машина взорвалась из-за баллона с газом.
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