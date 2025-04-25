Погода нарушила планы Паслера и свердловской элиты на майские

Из-за плохой погоды врио губернатора Свердловской области Денис Паслер не поехал на субботники утром 26 апреля. Один из них отменен вовсе, другой — перенесен, то есть министрам и депутатам придется перекраивать свои планы на начало мая.
Первый субботник должен был пройти на берегу озера Шарташ в 10 утра, ожидалось участие не только Паслера и его «областных» коллег, но и мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Оттуда VIP (но без Орлова) должны были поехать в традиционное место — госпиталь ветеранов войн (там ежегодно прибирался экс-губернатор Евгений Куйвашев).
Однако пресс-службы Паслера и Орлова за пару часов до начала сообщили журналистам, что участие обоих отменяется, субботник на Шарташе пройдет в усеченном формате, а убирать территорию госпиталя Паслер будет 2 мая. В итоге в Шарташский лесопарк приехали первый замгубернатора Алексей Шмыков, министры Денис Мамонтов (природные ресурсы) и Александр Толкачев (минтранс), депутат гордумы Артур Зиганшин, бывший директор парка, глава Кировского района Андрей Корюков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!