25 апреля 2025

Погода нарушила планы Паслера и свердловской элиты на майские

Субботники с участием врио губернатора Паслера отменены
© Служба новостей «URA.RU»
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Субботник в госпитале ветеранов войн. Екатеринбург, субботник, паслер денис
Один из субботников с участием Дениса Паслера пройдет 2 мая (архивное фото от 2015 года) Фото:

Из-за плохой погоды врио губернатора Свердловской области Денис Паслер не поехал на субботники утром 26 апреля. Один из них отменен вовсе, другой — перенесен, то есть министрам и депутатам придется перекраивать свои планы на начало мая.

Первый субботник должен был пройти на берегу озера Шарташ в 10 утра, ожидалось участие не только Паслера и его «областных» коллег, но и мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Оттуда VIP (но без Орлова) должны были поехать в традиционное место — госпиталь ветеранов войн (там ежегодно прибирался экс-губернатор Евгений Куйвашев).

Однако пресс-службы Паслера и Орлова за пару часов до начала сообщили журналистам, что участие обоих отменяется, субботник на Шарташе пройдет в усеченном формате, а убирать территорию госпиталя Паслер будет 2 мая. В итоге в Шарташский лесопарк приехали первый замгубернатора Алексей Шмыков, министры Денис Мамонтов (природные ресурсы) и Александр Толкачев (минтранс), депутат гордумы Артур Зиганшин, бывший директор парка, глава Кировского района Андрей Корюков.

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Из-за плохой погоды врио губернатора Свердловской области Денис Паслер не поехал на субботники утром 26 апреля. Один из них отменен вовсе, другой — перенесен, то есть министрам и депутатам придется перекраивать свои планы на начало мая. Первый субботник должен был пройти на берегу озера Шарташ в 10 утра, ожидалось участие не только Паслера и его «областных» коллег, но и мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Оттуда VIP (но без Орлова) должны были поехать в традиционное место — госпиталь ветеранов войн (там ежегодно прибирался экс-губернатор Евгений Куйвашев). Однако пресс-службы Паслера и Орлова за пару часов до начала сообщили журналистам, что участие обоих отменяется, субботник на Шарташе пройдет в усеченном формате, а убирать территорию госпиталя Паслер будет 2 мая. В итоге в Шарташский лесопарк приехали первый замгубернатора Алексей Шмыков, министры Денис Мамонтов (природные ресурсы) и Александр Толкачев (минтранс), депутат гордумы Артур Зиганшин, бывший директор парка, глава Кировского района Андрей Корюков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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