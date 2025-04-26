Элитные квартиры и Rolls-Royce: какое наследство оставил скульптор Церетели

В наследстве скульптора Зураба Церетели обнаружена элитная недвижимость в Москве, два автомобиля Rolls-Royce и около 5000 картин. Об этом сообщают российские СМИ.
«Церетели оставил после себя внушительное наследство», — приводит слова источника Life.ru. Отмечается, что в разные годы художнику предоставлялись ценные объекты недвижимости в престижных районах Москвы: галерея на Пречистенке, музей-мастерская на Большой Грузинской и дом-музей в Переделкине. Также имя Церетели связывали с кафе «Март» и помещением у Киевского вокзала, где располагается Московский союз художников 2.
Также, по мнению издания, в имуществе творца: объединенная квартира на Большой Якиманке общей площадью более 230 квадратных метров, стоимость которой превышает 177 миллионов рублей. В наследственном автопарке числятся Mercedes S-класса, Lexus LX570 и два Rolls-Royce — Wraith и Phantom. В творческое наследие мастера входят свыше 5000 произведений: скульптуры, живопись и монументальные работы.
Ранее, в 2007 году, The Georgian Times оценивало состояние Церетели в два миллиарда долларов. Претендовать на наследство будут дочь Елена, гражданская супруга Татьяна Кочемасова, две приемные дочери и внуки.
Церетели скончался 22 апреля 2025 года в возрасте 91 года. За свою жизнь он создал множество монументальных работ, известных по всей России и за рубежом: монументы «Дружба народов» в Москве и «Добро побеждает Зло» с Георгием Победоносцем перед зданием ООН, стела Победы и статуя Георгия Победоносца на Поклонной горе, «Рождение нового человека» в Севильи, памятник Петру I в Москве и памятник жертвам Беслана.
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