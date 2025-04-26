Начались похороны Папы Римского

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Папу Римского Франциска похоронят в базилике Санта-Мария-Маджоре по его желанию
Папу Римского Франциска похоронят в базилике Санта-Мария-Маджоре по его желанию Фото:
новость из сюжета
Умер Папа Римский Франциск

В Ватикане начались похороны Папы Римского Франциска, гроб с его телом несут в базилику Санта-Мария-Маджоре в Риме. Прямую трансляцию процессии ведут СМИ Ватикана.

Похороны Папы Римского начались днем 26 апреля. Похоронную литургию возглавил кардинал Джованни Баттиста Ре, заупокойная месса проходит на площади Святого Петра перед базиликой Санта-Мария-Маджоре, где по завершению и похоронят Папу Франциска в соответствии с его желанием. Прямую трансляцию ведут канала USA Today и ватиканские СМИ. На похоронах присутствуют представители более сотни стран, среди которых — Россия, Украина, США и другие. 

Папа Франциск умер 21 апреля. Ему было 88 лет. 

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В Ватикане начались похороны Папы Римского Франциска, гроб с его телом несут в базилику Санта-Мария-Маджоре в Риме. Прямую трансляцию процессии ведут СМИ Ватикана. Похороны Папы Римского начались днем 26 апреля. Похоронную литургию возглавил кардинал Джованни Баттиста Ре, заупокойная месса проходит на площади Святого Петра перед базиликой Санта-Мария-Маджоре, где по завершению и похоронят Папу Франциска в соответствии с его желанием. Прямую трансляцию ведут канала USA Today и ватиканские СМИ. На похоронах присутствуют представители более сотни стран, среди которых — Россия, Украина, США и другие.  Папа Франциск умер 21 апреля. Ему было 88 лет. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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