В Ватикане начались похороны Папы Римского Франциска, гроб с его телом несут в базилику Санта-Мария-Маджоре в Риме. Прямую трансляцию процессии ведут СМИ Ватикана.
Похороны Папы Римского начались днем 26 апреля. Похоронную литургию возглавил кардинал Джованни Баттиста Ре, заупокойная месса проходит на площади Святого Петра перед базиликой Санта-Мария-Маджоре, где по завершению и похоронят Папу Франциска в соответствии с его желанием. Прямую трансляцию ведут канала USA Today и ватиканские СМИ. На похоронах присутствуют представители более сотни стран, среди которых — Россия, Украина, США и другие.
Папа Франциск умер 21 апреля. Ему было 88 лет.
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