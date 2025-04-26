Причина взрыва не уточняется (архивное фото)
В иранском порту Бендер-Аббас произошел сильный взрыв. Об этом сообщает глава отдела ЧС по иранской провинции Хормозган.
«Несколько минут назад в порту Шахид Раджаи произошел сильный взрыв», — передает слова главы отдела ЧС иранское агентство Tasnim в своем telegram-канале. Там уточняется, что причина взрыва неизбежна. Канал публикует соответсвующие фото и видео происшествия.
Взрыв произошел на юге Ирана
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