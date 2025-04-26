В иранском порту прогремел мощный взрыв. Фото

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Причина взрыва не уточняется (архивное фото)
Причина взрыва не уточняется (архивное фото) Фото:

В иранском порту Бендер-Аббас произошел сильный взрыв. Об этом сообщает глава отдела ЧС по иранской провинции Хормозган. 

«Несколько минут назад в порту Шахид Раджаи произошел сильный взрыв», — передает слова главы отдела ЧС иранское агентство Tasnim в своем telegram-канале. Там уточняется, что причина взрыва неизбежна. Канал публикует соответсвующие фото и видео происшествия. 

Взрыв произошел на юге Ирана
Взрыв произошел на юге Ирана
Фото:

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В иранском порту Бендер-Аббас произошел сильный взрыв. Об этом сообщает глава отдела ЧС по иранской провинции Хормозган.  «Несколько минут назад в порту Шахид Раджаи произошел сильный взрыв», — передает слова главы отдела ЧС иранское агентство Tasnim в своем telegram-канале. Там уточняется, что причина взрыва неизбежна. Канал публикует соответсвующие фото и видео происшествия. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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