ВС РФ освободили всю Курскую область

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Путин заслушал доклад о полном освобождении Курской области
Путин заслушал доклад о полном освобождении Курской области Фото:
новость из сюжета
ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

Президент России Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ о завершении разгрома украинских вооруженных формирований в Курской области. Глава государства поздравил российских военнослужащих с успешным завершением операции и отметил провал киевской авантюры.

«Полный разгром противника в Курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима», — заявил Владимир Путин, его слова приводят в официальном telegram-канале Кремля. «Поздравляю весь личный состав, всех бойцов и командиров с этим успехом, с победой», — добавил президент. Он выразил благодарность военнослужащим за проявленное мужество, героизм, а также за служение Отечеству и народу России.

В ходе доклада отмечалось, что попытка наступления со стороны Украины полностью провалилась: противник понес значительные потери, в том числе среди наиболее боеспособных и оснащенных западной техникой подразделений ВСУ — штурмовых частей и спецназа. Эти потери, по оценке российских военных, окажут влияние на обстановку по всей линии соприкосновения. ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года, бои за регион продолжались 263 дня.

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Президент России Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ о завершении разгрома украинских вооруженных формирований в Курской области. Глава государства поздравил российских военнослужащих с успешным завершением операции и отметил провал киевской авантюры. «Полный разгром противника в Курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима», — заявил Владимир Путин, его слова приводят в официальном telegram-канале Кремля. «Поздравляю весь личный состав, всех бойцов и командиров с этим успехом, с победой», — добавил президент. Он выразил благодарность военнослужащим за проявленное мужество, героизм, а также за служение Отечеству и народу России. В ходе доклада отмечалось, что попытка наступления со стороны Украины полностью провалилась: противник понес значительные потери, в том числе среди наиболее боеспособных и оснащенных западной техникой подразделений ВСУ — штурмовых частей и спецназа. Эти потери, по оценке российских военных, окажут влияние на обстановку по всей линии соприкосновения. ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года, бои за регион продолжались 263 дня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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