ВС РФ освободили всю Курскую область

Президент России Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ о завершении разгрома украинских вооруженных формирований в Курской области. Глава государства поздравил российских военнослужащих с успешным завершением операции и отметил провал киевской авантюры.
«Полный разгром противника в Курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима», — заявил Владимир Путин, его слова приводят в официальном telegram-канале Кремля. «Поздравляю весь личный состав, всех бойцов и командиров с этим успехом, с победой», — добавил президент. Он выразил благодарность военнослужащим за проявленное мужество, героизм, а также за служение Отечеству и народу России.
В ходе доклада отмечалось, что попытка наступления со стороны Украины полностью провалилась: противник понес значительные потери, в том числе среди наиболее боеспособных и оснащенных западной техникой подразделений ВСУ — штурмовых частей и спецназа. Эти потери, по оценке российских военных, окажут влияние на обстановку по всей линии соприкосновения. ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года, бои за регион продолжались 263 дня.
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