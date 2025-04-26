Герасимов: ВС РФ контролируют 90 квадратных км в Сумской области

Герасимов доложил Путину о ситуации в Сумской области
Российские войска контролируют более 90 квадратных километров в Сумской области Украины. Такие данные привел начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину.
Герасимов отметил, что в граничащей с Россией Сумской области продолжается создание санитарной зоны. «Освобождено четыре населенных пункта. Контролируем более 90 квадратных километров», — доложил начальник Генштаба. Кадры со встречи публикует telegram-канал Кремля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.