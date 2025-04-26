Герасимов: ВС РФ контролируют 90 квадратных км в Сумской области

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Герасимов доложил Путину о ситуации в Сумской области
Герасимов доложил Путину о ситуации в Сумской области Фото:

Российские войска контролируют более 90 квадратных километров в Сумской области Украины. Такие данные привел начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину.

Герасимов отметил, что в граничащей с Россией Сумской области продолжается создание санитарной зоны. «Освобождено четыре населенных пункта. Контролируем более 90 квадратных километров», — доложил начальник Генштаба. Кадры со встречи публикует telegram-канал Кремля.

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Российские войска контролируют более 90 квадратных километров в Сумской области Украины. Такие данные привел начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину. Герасимов отметил, что в граничащей с Россией Сумской области продолжается создание санитарной зоны. «Освобождено четыре населенных пункта. Контролируем более 90 квадратных километров», — доложил начальник Генштаба. Кадры со встречи публикует telegram-канал Кремля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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