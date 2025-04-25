В Челябинской области полицейские проверили более 500 стоянок, авторазборов и приемок металлического лома. Рейды прошли в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок», рассказали в Главном управлении МВД России по региону.
«Осуществлены проверки 3157 единиц автотранспорта, а также 329 мест возможного отстоя и разукомплектования автотранспорта. Проведены рейды в 444 места концентрации правонарушителей, 232 металлоприемки», — рассказали в пресс-службе ведомства.
В ходе мероприятий сотрудники правоохранительных органов раскрыли 168 преступлений и зафиксировали 2245 случаев административных правонарушений. В результате действий полиция задержала десять человек, находящихся в розыске. Кроме того, выявили уклоняющихся от исполнения административных наказаний и нарушителей миграционного законодательства. В рейдовых операциях принимали участие около двух тысяч представителей силовых структур.
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