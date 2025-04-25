25 апреля 2025

В Челябинской области силовики нагрянули в сотни авторазборов и металлоприемок. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Более двух тысяч полицейских провели масштабные рейды
Более двух тысяч полицейских провели масштабные рейды Фото:

В Челябинской области полицейские проверили более 500 стоянок, авторазборов и приемок металлического лома. Рейды прошли в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок», рассказали в Главном управлении МВД России по региону.

«Осуществлены проверки 3157 единиц автотранспорта, а также 329 мест возможного отстоя и разукомплектования автотранспорта. Проведены рейды в 444 места концентрации правонарушителей, 232 металлоприемки», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В ходе мероприятий сотрудники правоохранительных органов раскрыли 168 преступлений и зафиксировали 2245 случаев административных правонарушений. В результате действий полиция задержала десять человек, находящихся в розыске. Кроме того, выявили уклоняющихся от исполнения административных наказаний и нарушителей миграционного законодательства. В рейдовых операциях принимали участие около двух тысяч представителей силовых структур.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области полицейские проверили более 500 стоянок, авторазборов и приемок металлического лома. Рейды прошли в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок», рассказали в Главном управлении МВД России по региону. «Осуществлены проверки 3157 единиц автотранспорта, а также 329 мест возможного отстоя и разукомплектования автотранспорта. Проведены рейды в 444 места концентрации правонарушителей, 232 металлоприемки», — рассказали в пресс-службе ведомства. В ходе мероприятий сотрудники правоохранительных органов раскрыли 168 преступлений и зафиксировали 2245 случаев административных правонарушений. В результате действий полиция задержала десять человек, находящихся в розыске. Кроме того, выявили уклоняющихся от исполнения административных наказаний и нарушителей миграционного законодательства. В рейдовых операциях принимали участие около двух тысяч представителей силовых структур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...