Любимова поделилась впечатлениями от прощания с папой Римским

Глава Минкульта РФ официально представляла страну на прощании с понтификом
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Любимова представила Россию на похоронах Папы Римского Франциска
Любимова представила Россию на похоронах Папы Римского Франциска Фото:
новость из сюжета
Умер Папа Римский Франциск

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, представлявшая Россию на похоронах Папы Римского Франциска по поручению президента, поделилась впечатлениями от церемонии, прошедшей в Ватикане. Заупокойная месса по понтифику состоялась на площади Святого Петра в присутствии десятков политических лидеров и религиозных деятелей.

«В церемонии приняли участие более 170 делегаций, в том числе свыше 60 глав государств и правительств. <...> В Италии объявлен пятидневный траур. Отменены все спортивные и развлекательные мероприятия. Телеканалы и радиостанции транслируют программы, посвященные понтифику», — написала Любимова в своем telegram-канале. 

От Русской православной церкви на прощании присутствовали митрополит Волоколамский Антоний, глава Отдела внешних церковных связей, и митрополит Феодосийский и Керченский Платон, уточнила Любимова. Мессу возглавил декан кардинальской коллегии кардинал Джованни Баттиста Ре. После завершения церемонии папский гроб был перенесен из Ватикана через центр Рима к месту захоронения Папы Франциска — базилике Санта-Мария-Маджоре.

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Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, представлявшая Россию на похоронах Папы Римского Франциска по поручению президента, поделилась впечатлениями от церемонии, прошедшей в Ватикане.  Заупокойная месса по понтифику состоялась на площади Святого Петра в присутствии десятков политических лидеров и религиозных деятелей. «В церемонии приняли участие более 170 делегаций, в том числе свыше 60 глав государств и правительств. <...> В Италии объявлен пятидневный траур. Отменены все спортивные и развлекательные мероприятия. Телеканалы и радиостанции транслируют программы, посвященные понтифику», — написала Любимова в своем telegram-канале.  От Русской православной церкви на прощании присутствовали митрополит Волоколамский Антоний, глава Отдела внешних церковных связей, и митрополит Феодосийский и Керченский Платон, уточнила Любимова. Мессу возглавил декан кардинальской коллегии кардинал Джованни Баттиста Ре. После завершения церемонии папский гроб был перенесен из Ватикана через центр Рима к месту захоронения Папы Франциска — базилике Санта-Мария-Маджоре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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