Любимова поделилась впечатлениями от прощания с папой Римским

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, представлявшая Россию на похоронах Папы Римского Франциска по поручению президента, поделилась впечатлениями от церемонии, прошедшей в Ватикане. Заупокойная месса по понтифику состоялась на площади Святого Петра в присутствии десятков политических лидеров и религиозных деятелей.
«В церемонии приняли участие более 170 делегаций, в том числе свыше 60 глав государств и правительств. <...> В Италии объявлен пятидневный траур. Отменены все спортивные и развлекательные мероприятия. Телеканалы и радиостанции транслируют программы, посвященные понтифику», — написала Любимова в своем telegram-канале.
От Русской православной церкви на прощании присутствовали митрополит Волоколамский Антоний, глава Отдела внешних церковных связей, и митрополит Феодосийский и Керченский Платон, уточнила Любимова. Мессу возглавил декан кардинальской коллегии кардинал Джованни Баттиста Ре. После завершения церемонии папский гроб был перенесен из Ватикана через центр Рима к месту захоронения Папы Франциска — базилике Санта-Мария-Маджоре.
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