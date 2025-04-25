25 апреля 2025

Мангалы, палатки, удочки: ямальцы массово закупаются для отдыха на природе

На Ямале вырос спрос на товары для отдыха на природе
© Служба новостей «URA.RU»
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Продажи мангалов на Ямале выросли на 44% за месяц
Продажи мангалов на Ямале выросли на 44% за месяц Фото:

Продажи товаров для отдыха на природе в ЯНАО выросли на 12% по сравнению с мартом текущего года. Об этом URA.RU рассказали аналитики онлайн-площадки «Авито».

«Жители ЯНАО начали активно готовиться к выходным на природе. В апреле на Авито продажи товаров для дачи и отдыха на природе выросли на 12% относительно марта 2025 года», — отметили аналитики. 

Пикник и барбекю становятся все популярнее: продажи мангалов увеличились на 44%, а грили-барбекю покупают на 33% чаще. Средняя цена мангала составляет 6000 рублей, а передвижного гриля — 9000 рублей.

Спрос на туристическое снаряжение продолжает расти — объемы продаж тентов увеличились на 60%, палаток — на 17%, а спальных мешков — на 27%. Рыбалка также привлекает все больше любителей: продажи спиннингов увеличились на 35% (средняя цена 6000 рублей), удочек — на 3% (2000 рублей). Заметно вырос спрос на садово-огородные товары — теплицы покупают в 2,5 раза чаще, грабли — в 2 раза, вилы — на 46%, лопаты — на 18%.

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Продажи товаров для отдыха на природе в ЯНАО выросли на 12% по сравнению с мартом текущего года. Об этом URA.RU рассказали аналитики онлайн-площадки «Авито». «Жители ЯНАО начали активно готовиться к выходным на природе. В апреле на Авито продажи товаров для дачи и отдыха на природе выросли на 12% относительно марта 2025 года», — отметили аналитики.  Пикник и барбекю становятся все популярнее: продажи мангалов увеличились на 44%, а грили-барбекю покупают на 33% чаще. Средняя цена мангала составляет 6000 рублей, а передвижного гриля — 9000 рублей. Спрос на туристическое снаряжение продолжает расти — объемы продаж тентов увеличились на 60%, палаток — на 17%, а спальных мешков — на 27%. Рыбалка также  привлекает все больше любителей: продажи спиннингов увеличились на 35% (средняя цена 6000 рублей), удочек — на 3% (2000 рублей). Заметно вырос спрос на садово-огородные товары — теплицы покупают в 2,5 раза чаще, грабли — в 2 раза, вилы — на 46%, лопаты — на 18%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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