Стало известно, сколько в среднем тратят тюменцы в магазинах

Тюменская область заняла третье место в УрФО по объему розничной торговли. За первые два месяца текущего года жители региона потратили в магазинах 106,2 млрд рублей — на каждого жителя пришлось 32,8 тысяч рублей трат.
«С учетом численности населения, на каждого жителя пришлось более 32,8 тыс. рублей на покупки. Традиционно основная часть трат приходится на непродовольственные товары», — сообщили на сайте «Вслух.ru». Количество продаж увеличилось на 1,1%.
В то же время траты на продукты и напитки снизились на 1,8% и составили 51,4 млрд рублей (15,9 тысяч рублей на человека). Общий оборот розничной торговли в УрФО достиг 735,8 млрд рублей, а по России — 9,1 трлн рублей.
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