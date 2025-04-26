Освобождение Курской области от ВСУ станет знаковым событием в истории. По словам секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева, впереди власти региона и команду партии ждет масштабная работа по восстановлению социальной инфраструктуры, возвращению вынужденных переселенцев и налаживанию мирной жизни.
«День освобождения Курской земли от украинских нацистов войдет в учебники отечественной истории как символ мужества наших солдат и стойкости самих курян», — подчеркнул Якушев, его слова приводятся на сайте ЕР. Он отметил, что «Единая Россия» окажет необходимую гуманитарную помощь. Строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, больниц и жилых домов войдут в новую народную программу партии.
Якушевы также отметил работу российских военнослужащих. «Слава нашим бойцам, отстоявшим курскую землю! Вечная память солдатам, ценой собственных жизней защитивших наши исторические рубежи!» — добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил бойцов и командиров Вооруженных сил РФ и поблагодарил их за полный разгром ВСУ в приграничье Курской области. Глава государства отметил, что это создает условия для дальнейших успешных действий российских войск на других важнейших участках фронта и приближает разгром неонацистского режима.
Подразделения ВСУ в Курской области находились с 6 августа 2024 года. В ходе контрнаступательных действий Вооруженные силы России вытеснили основную часть украинских войск из области. Окончательная ликвидация присутствия противника и полное освобождение региона завершились 26 апреля.
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