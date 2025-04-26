«Этот день войдет в историю»: Якушев приветствовал освобождение Курской области от ВСУ

Якушев заявил о начале большой работы в освобожденной Курской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Якушев заявил, что впереди Курскую область ждет большое количество работы
Якушев заявил, что впереди Курскую область ждет большое количество работы Фото:
новость из сюжета
ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

Освобождение Курской области от ВСУ станет знаковым событием в истории. По словам секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева, впереди власти региона и команду партии ждет масштабная работа по восстановлению социальной инфраструктуры, возвращению вынужденных переселенцев и налаживанию мирной жизни.

«День освобождения Курской земли от украинских нацистов войдет в учебники отечественной истории как символ мужества наших солдат и стойкости самих курян», — подчеркнул Якушев, его слова приводятся на сайте ЕР. Он отметил, что «Единая Россия» окажет необходимую гуманитарную помощь. Строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, больниц и жилых домов войдут в новую народную программу партии.

Якушевы также отметил работу российских военнослужащих. «Слава нашим бойцам, отстоявшим курскую землю! Вечная память солдатам, ценой собственных жизней защитивших наши исторические рубежи!» — добавил он. 

Ранее президент России Владимир Путин поздравил бойцов и командиров Вооруженных сил РФ и поблагодарил их за полный разгром ВСУ в приграничье Курской области. Глава государства отметил, что это создает условия для дальнейших успешных действий российских войск на других важнейших участках фронта и приближает разгром неонацистского режима.

Подразделения ВСУ в Курской области находились с 6 августа 2024 года. В ходе контрнаступательных действий Вооруженные силы России вытеснили основную часть украинских войск из области. Окончательная ликвидация присутствия противника и полное освобождение региона завершились 26 апреля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Освобождение Курской области от ВСУ станет знаковым событием в истории. По словам секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева, впереди власти региона и команду партии ждет масштабная работа по восстановлению социальной инфраструктуры, возвращению вынужденных переселенцев и налаживанию мирной жизни. «День освобождения Курской земли от украинских нацистов войдет в учебники отечественной истории как символ мужества наших солдат и стойкости самих курян», — подчеркнул Якушев, его слова приводятся на сайте ЕР. Он отметил, что «Единая Россия» окажет необходимую гуманитарную помощь. Строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, больниц и жилых домов войдут в новую народную программу партии. Якушевы также отметил работу российских военнослужащих. «Слава нашим бойцам, отстоявшим курскую землю! Вечная память солдатам, ценой собственных жизней защитивших наши исторические рубежи!» — добавил он.  Ранее президент России Владимир Путин поздравил бойцов и командиров Вооруженных сил РФ и поблагодарил их за полный разгром ВСУ в приграничье Курской области. Глава государства отметил, что это создает условия для дальнейших успешных действий российских войск на других важнейших участках фронта и приближает разгром неонацистского режима. Подразделения ВСУ в Курской области находились с 6 августа 2024 года. В ходе контрнаступательных действий Вооруженные силы России вытеснили основную часть украинских войск из области. Окончательная ликвидация присутствия противника и полное освобождение региона завершились 26 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...