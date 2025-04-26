О чем рассказал Герасимов Путину после освобождения Курской области: полный доклад начальника генштаба

Герасимов доложил Путину о полном освобождении Курской области бойцами ВС РФ
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Герасимов отметил, что на текущий момент саперы занимаются разминированием курского приграничья
Герасимов отметил, что на текущий момент саперы занимаются разминированием курского приграничья Фото:
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ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

Сразу после полного освобождения Курской области от украинских захватчиков, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов по видеосвязи доложил российскому президенту Владимиру Путину об успехах ВС РФ в Курской области и других направлениях фронта. Все заявления Герасимова в ходе беседы с главой РФ — в материале URA.RU.

Освобождение Горналя и полный разгром ВСУ в Курской области 

Герасимов начал свой доклад с освобождения села Горналь в Курской области. Эта территория была последней точкой, где еще оставались украинские военные. Именно освобождение этого населенного пункта стало концом украинского вторжения в российский регион, которое было начато еще 6 августа 2024 года. Полный текст доклада опубликован на сайте Кремля.

Далее Герасимов отметил, что при освобождении Горналя и других территорий на курском направлении особо отличились бойцы из 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии, 810-я, а также 40-я отдельные бригады морской пехоты. Также положительно оценили работу 177-го отдельного полка морской пехоты и 1427-й мотострелковый полк.

"Таким образом завершен разгром формирований ВСУ, вторгшихся в Курскую область. Планы киевского режима по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыву нашего наступления на Донбассе провалились", — подытожил он.

Начальник Генштаба подробно остановился на ходе операции, подчеркнув, что после первоначального прорыва украинские подразделения были быстро остановлены, а затем отброшены. Ключевую роль в этом сыграли действия 76-й и 106-й десантных дивизий, а также 155-й и 810-й бригад морской пехоты, которые изолировали и рассекли основную группировку противника.

"Продвижение противника вглубь нашей территории было остановлено с последующим сокращением площади вклинения. Украинские подразделения вынужденно перешли к обороне", — констатировал Герасимов.

Ход операции «Поток»

Особое внимание было уделено уникальной операции «Поток», в которой участвовали добровольцы из формирования «Ветераны», бойцы 11-й десантно-штурмовой бригады, 30-го стрелкового полка и отряда спецназа «Ахмат». Именно их действия по газотранспортной трубе в районе Суджи привели к обрушению украинской обороны и хаотичному отступлению.

"Оборона вооруженных сил Украины обрушилась, начался хаотичный отход украинских подразделений, и в течение пяти дней площадь вклинения уменьшилась в два с половиной раза", — подчеркнул Герасимов. Остатки элитных подразделений ВСУ были окончательно разгромлены.

Потери ВСУ в Курской области

Потери противника оказались огромными — более 76 тысяч человек убитыми и ранеными, что фактически означает полное уничтожение первоначальной группировки. Также было подбито свыше 7,7 тысяч единиц техники, включая 412 танков, 340 БМП и 314 БТР. Для восполнения таких потерь Киеву пришлось перебрасывать резервы с других направлений, что ослабило его оборону по всему фронту.

"Общие потери формирования вооруженных сил Украины составили более 76 000 человек военнослужащих убитыми и ранеными. По сути, выбит один состав первоначальной группировки противника и даже больше", — отметил начальник Генштба ВС РФ в разговоре с президентом.

Роль бойцов КНДР в освобождении курского приграничья

Отдельно Герасимов поблагодарил военнослужащих КНДР, которые в рамках договора о стратегическом партнерстве сражались плечом к плечу с российскими бойцами. «Солдаты и офицеры корейской народной армии <...> показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм», — подчеркнул начальник Генштаба.

Зачистка освобожденных территорий Курской области 

Герасимов рассказал, что сейчас в Курской области идут зачистки. «Проводятся мероприятия по выявлению одиночных военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться на российской территории, проверяются лесные участки, подвальные помещения и заброшенные строения», — доложил глава Генштаба ВС РФ. Одновременно саперы (более 1 000 человек в 110 группах) проводят сплошное разминирование, очистив уже 19 населенных пунктов.

Продвижение ВС РФ на других направлениях

Герасимов продолжил доклад, отметив прогресс российских военных в Сумской области. Там освобождены 4 села и взято под контроль более 90 кв. км, зона безопасности продолжает создаваться в приграничных районах. В Белгородской области «завершено уничтожение украинских диверсионных групп в районе населенного пункта Поповка».

Реакция Путина на доклад Герасимова

В завершение Путин лично назвал наиболее отличившиеся части. Он особенно отметил десантников 76-й и 106-й дивизий ВДВ, морпехов Тихоокеанского и Черноморского флотов, а также добровольцев «Ветеранов», чей подземный рейд решил исход сражения.

"Авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесенные противником огромные потери... отразятся на всей линии боевого соприкосновения", — отметил Владимир Путин. 

Кроме того, президент РФ добавил, что уничтожение вражеских сил в приграничных районах Курской области формирует предпосылки для дальнейших эффективных наступательных операций российских войск на ключевых направлениях фронта. Успехи ВС РФ также способствуют ускорению поражения неонацистского режима.

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Сразу после полного освобождения Курской области от украинских захватчиков, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов по видеосвязи доложил российскому президенту Владимиру Путину об успехах ВС РФ в Курской области и других направлениях фронта. Все заявления Герасимова в ходе беседы с главой РФ — в материале URA.RU. Освобождение Горналя и полный разгром ВСУ в Курской области  Герасимов начал свой доклад с освобождения села Горналь в Курской области. Эта территория была последней точкой, где еще оставались украинские военные. Именно освобождение этого населенного пункта стало концом украинского вторжения в российский регион, которое было начато еще 6 августа 2024 года. Полный текст доклада опубликован на сайте Кремля. Далее Герасимов отметил, что при освобождении Горналя и других территорий на курском направлении особо отличились бойцы из 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии, 810-я, а также 40-я отдельные бригады морской пехоты. Также положительно оценили работу 177-го отдельного полка морской пехоты и 1427-й мотострелковый полк. Начальник Генштаба подробно остановился на ходе операции, подчеркнув, что после первоначального прорыва украинские подразделения были быстро остановлены, а затем отброшены. Ключевую роль в этом сыграли действия 76-й и 106-й десантных дивизий, а также 155-й и 810-й бригад морской пехоты, которые изолировали и рассекли основную группировку противника. Ход операции «Поток» Особое внимание было уделено уникальной операции «Поток», в которой участвовали добровольцы из формирования «Ветераны», бойцы 11-й десантно-штурмовой бригады, 30-го стрелкового полка и отряда спецназа «Ахмат». Именно их действия по газотранспортной трубе в районе Суджи привели к обрушению украинской обороны и хаотичному отступлению. Потери ВСУ в Курской области Потери противника оказались огромными — более 76 тысяч человек убитыми и ранеными, что фактически означает полное уничтожение первоначальной группировки. Также было подбито свыше 7,7 тысяч единиц техники, включая 412 танков, 340 БМП и 314 БТР. Для восполнения таких потерь Киеву пришлось перебрасывать резервы с других направлений, что ослабило его оборону по всему фронту. Роль бойцов КНДР в освобождении курского приграничья Отдельно Герасимов поблагодарил военнослужащих КНДР, которые в рамках договора о стратегическом партнерстве сражались плечом к плечу с российскими бойцами. «Солдаты и офицеры корейской народной армии <...> показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм», — подчеркнул начальник Генштаба. Зачистка освобожденных территорий Курской области  Герасимов рассказал, что сейчас в Курской области идут зачистки. «Проводятся мероприятия по выявлению одиночных военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться на российской территории, проверяются лесные участки, подвальные помещения и заброшенные строения», — доложил глава Генштаба ВС РФ. Одновременно саперы (более 1 000 человек в 110 группах) проводят сплошное разминирование, очистив уже 19 населенных пунктов. Продвижение ВС РФ на других направлениях Герасимов продолжил доклад, отметив прогресс российских военных в Сумской области. Там освобождены 4 села и взято под контроль более 90 кв. км, зона безопасности продолжает создаваться в приграничных районах. В Белгородской области «завершено уничтожение украинских диверсионных групп в районе населенного пункта Поповка». Реакция Путина на доклад Герасимова В завершение Путин лично назвал наиболее отличившиеся части. Он особенно отметил десантников 76-й и 106-й дивизий ВДВ, морпехов Тихоокеанского и Черноморского флотов, а также добровольцев «Ветеранов», чей подземный рейд решил исход сражения. Кроме того, президент РФ добавил, что уничтожение вражеских сил в приграничных районах Курской области формирует предпосылки для дальнейших эффективных наступательных операций российских войск на ключевых направлениях фронта. Успехи ВС РФ также способствуют ускорению поражения неонацистского режима.
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