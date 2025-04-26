Сразу после полного освобождения Курской области от украинских захватчиков, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов по видеосвязи доложил российскому президенту Владимиру Путину об успехах ВС РФ в Курской области и других направлениях фронта. Все заявления Герасимова в ходе беседы с главой РФ — в материале URA.RU.
Освобождение Горналя и полный разгром ВСУ в Курской области
Герасимов начал свой доклад с освобождения села Горналь в Курской области. Эта территория была последней точкой, где еще оставались украинские военные. Именно освобождение этого населенного пункта стало концом украинского вторжения в российский регион, которое было начато еще 6 августа 2024 года. Полный текст доклада опубликован на сайте Кремля.
Далее Герасимов отметил, что при освобождении Горналя и других территорий на курском направлении особо отличились бойцы из 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии, 810-я, а также 40-я отдельные бригады морской пехоты. Также положительно оценили работу 177-го отдельного полка морской пехоты и 1427-й мотострелковый полк.
"Таким образом завершен разгром формирований ВСУ, вторгшихся в Курскую область. Планы киевского режима по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыву нашего наступления на Донбассе провалились", — подытожил он.
Начальник Генштаба подробно остановился на ходе операции, подчеркнув, что после первоначального прорыва украинские подразделения были быстро остановлены, а затем отброшены. Ключевую роль в этом сыграли действия 76-й и 106-й десантных дивизий, а также 155-й и 810-й бригад морской пехоты, которые изолировали и рассекли основную группировку противника.
"Продвижение противника вглубь нашей территории было остановлено с последующим сокращением площади вклинения. Украинские подразделения вынужденно перешли к обороне", — констатировал Герасимов.
Ход операции «Поток»
Особое внимание было уделено уникальной операции «Поток», в которой участвовали добровольцы из формирования «Ветераны», бойцы 11-й десантно-штурмовой бригады, 30-го стрелкового полка и отряда спецназа «Ахмат». Именно их действия по газотранспортной трубе в районе Суджи привели к обрушению украинской обороны и хаотичному отступлению.
"Оборона вооруженных сил Украины обрушилась, начался хаотичный отход украинских подразделений, и в течение пяти дней площадь вклинения уменьшилась в два с половиной раза", — подчеркнул Герасимов. Остатки элитных подразделений ВСУ были окончательно разгромлены.
Потери ВСУ в Курской области
Потери противника оказались огромными — более 76 тысяч человек убитыми и ранеными, что фактически означает полное уничтожение первоначальной группировки. Также было подбито свыше 7,7 тысяч единиц техники, включая 412 танков, 340 БМП и 314 БТР. Для восполнения таких потерь Киеву пришлось перебрасывать резервы с других направлений, что ослабило его оборону по всему фронту.
"Общие потери формирования вооруженных сил Украины составили более 76 000 человек военнослужащих убитыми и ранеными. По сути, выбит один состав первоначальной группировки противника и даже больше", — отметил начальник Генштба ВС РФ в разговоре с президентом.
Роль бойцов КНДР в освобождении курского приграничья
Отдельно Герасимов поблагодарил военнослужащих КНДР, которые в рамках договора о стратегическом партнерстве сражались плечом к плечу с российскими бойцами. «Солдаты и офицеры корейской народной армии <...> показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм», — подчеркнул начальник Генштаба.
Зачистка освобожденных территорий Курской области
Герасимов рассказал, что сейчас в Курской области идут зачистки. «Проводятся мероприятия по выявлению одиночных военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться на российской территории, проверяются лесные участки, подвальные помещения и заброшенные строения», — доложил глава Генштаба ВС РФ. Одновременно саперы (более 1 000 человек в 110 группах) проводят сплошное разминирование, очистив уже 19 населенных пунктов.
Продвижение ВС РФ на других направлениях
Герасимов продолжил доклад, отметив прогресс российских военных в Сумской области. Там освобождены 4 села и взято под контроль более 90 кв. км, зона безопасности продолжает создаваться в приграничных районах. В Белгородской области «завершено уничтожение украинских диверсионных групп в районе населенного пункта Поповка».
Реакция Путина на доклад Герасимова
В завершение Путин лично назвал наиболее отличившиеся части. Он особенно отметил десантников 76-й и 106-й дивизий ВДВ, морпехов Тихоокеанского и Черноморского флотов, а также добровольцев «Ветеранов», чей подземный рейд решил исход сражения.
"Авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесенные противником огромные потери... отразятся на всей линии боевого соприкосновения", — отметил Владимир Путин.
Кроме того, президент РФ добавил, что уничтожение вражеских сил в приграничных районах Курской области формирует предпосылки для дальнейших эффективных наступательных операций российских войск на ключевых направлениях фронта. Успехи ВС РФ также способствуют ускорению поражения неонацистского режима.
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