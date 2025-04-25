В Шадринске продлен запрет на посещение лесов

В городе Шадринске Курганской области продлили запрет на посещение лесов до 22 мая. Соответствующее постановление подписал глава города Антон Мокан. Оно опубликовано на сайте мэрии.
«До 22 мая ограничено пребывание шадринцев в городских лесах и въезд в них транспортных средств. Меры приняты для обеспечения пожарной безопасности», — указано в документе.
В администрации Шадринска напомнили о действии особого противопожарного режима. В этот период нельзя разводить костры, сжигать траву и мусор. О снятии запрета власти сообщат дополнительно.
Ранее власти Шадринска сообщали о планах ввести запрет на посещение лесов из-за участившихся случаев природных пожаров, большинство из которых происходят по вине человека. В начале апреля в городе зафиксировали шесть пожаров, пять из которых были ландшафтными. Для контроля обстановки были созданы патрульные группы и привлечены волонтеры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».