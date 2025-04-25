25 апреля 2025

В Шадринске продлен запрет на посещение лесов

© Служба новостей «URA.RU»
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Запрет на посещение леса продлен до 22 мая
Запрет на посещение леса продлен до 22 мая Фото:

В городе Шадринске Курганской области продлили запрет на посещение лесов до 22 мая. Соответствующее постановление подписал глава города Антон Мокан. Оно опубликовано на сайте мэрии.

«До 22 мая ограничено пребывание шадринцев в городских лесах и въезд в них транспортных средств. Меры приняты для обеспечения пожарной безопасности», — указано в документе.

В администрации Шадринска напомнили о действии особого противопожарного режима. В этот период нельзя разводить костры, сжигать траву и мусор. О снятии запрета власти сообщат дополнительно.

Ранее власти Шадринска сообщали о планах ввести запрет на посещение лесов из-за участившихся случаев природных пожаров, большинство из которых происходят по вине человека. В начале апреля в городе зафиксировали шесть пожаров, пять из которых были ландшафтными. Для контроля обстановки были созданы патрульные группы и привлечены волонтеры.

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В городе Шадринске Курганской области продлили запрет на посещение лесов до 22 мая. Соответствующее постановление подписал глава города Антон Мокан. Оно опубликовано на сайте мэрии. «До 22 мая ограничено пребывание шадринцев в городских лесах и въезд в них транспортных средств. Меры приняты для обеспечения пожарной безопасности», — указано в документе. В администрации Шадринска напомнили о действии особого противопожарного режима. В этот период нельзя разводить костры, сжигать траву и мусор. О снятии запрета власти сообщат дополнительно. Ранее власти Шадринска сообщали о планах ввести запрет на посещение лесов из-за участившихся случаев природных пожаров, большинство из которых происходят по вине человека. В начале апреля в городе зафиксировали шесть пожаров, пять из которых были ландшафтными. Для контроля обстановки были созданы патрульные группы и привлечены волонтеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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