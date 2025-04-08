В Шадринске на днях введут запрет на посещение лесов

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Чаще всего леса горят по вине человека
Чаще всего леса горят по вине человека Фото:

В Шадринске Курганской области в ближайшие дни намерены ввести запрет на посещение лесов, поскольку чаще всего природные пожары случаются по вине человека. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Шадринска.

«Самой частой причиной природных пожаров по-прежнему остается человеческий фактор. Поэтому в ближайшие дни планируется ввести запрет на посещение лесов», — сообщает пресс-служба мэрии Шадринска.

По словам начальника управления ГОЧС Владимира Ионина, только за первую неделю апреля в Шадринске произошло шесть пожаров, пять из которых были ландшафтными. С приходом тепла и ветреной погоды их количество может увеличиться разы. За обстановкой в городских лесах следят восемь патрульных групп. Когда начнет действовать особый противопожарный режим, их станет вдвое больше. Оказывать помощь будут и волонтеры. Для оперативного информирования дачников об обстановке с пожарами заведены чаты в мессенджерах.

Помимо запрета на посещение лесов, в городе проводится обработка от клещей в общественных местах, включая кладбища и парки. Из-за этого доступ на обработанные территории также будет временно ограничен.

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В Шадринске Курганской области в ближайшие дни намерены ввести запрет на посещение лесов, поскольку чаще всего природные пожары случаются по вине человека. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Шадринска. «Самой частой причиной природных пожаров по-прежнему остается человеческий фактор. Поэтому в ближайшие дни планируется ввести запрет на посещение лесов», — сообщает пресс-служба мэрии Шадринска. По словам начальника управления ГОЧС Владимира Ионина, только за первую неделю апреля в Шадринске произошло шесть пожаров, пять из которых были ландшафтными. С приходом тепла и ветреной погоды их количество может увеличиться разы. За обстановкой в городских лесах следят восемь патрульных групп. Когда начнет действовать особый противопожарный режим, их станет вдвое больше. Оказывать помощь будут и волонтеры. Для оперативного информирования дачников об обстановке с пожарами заведены чаты в мессенджерах. Помимо запрета на посещение лесов, в городе проводится обработка от клещей в общественных местах, включая кладбища и парки. Из-за этого доступ на обработанные территории также будет временно ограничен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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