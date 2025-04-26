Трамп задумался о новых санкциях против России после встречи с Зеленским в Ватикане

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном введении новых санкций против России, обвинив Москву в якобы нежелании прекращать конфликт на Украине. Заявление последовало после краткой встречи с главой Украины Владимиром Зеленским на полях похорон Папы Римского Франциска.
«У Путина не было причин обстреливать ракетами территорию Украины в последние несколько дней. Это заставляет меня думать, что, может быть, он не хочет останавливать конфликт, просто тянет меня за собой, и с ним нужно поступить по-другому, через „банковские“ или „вторичные санкции“?» — написал Трамп на своей социальной платформе Truth Social.
Короткая беседа Трампа и Зеленского состоялась перед началом похоронной церемонии в Ватикане, однако вторая запланированная встреча не состоялась из-за отъезда Трампа сразу после мероприятия. Зеленский назвал разговор «хорошим» и «символичным», но отметил, что не видит достаточного давления на Россию, включая новые санкционные пакеты. Источник РБК-Украина сообщил, что лидеры успели обсудить ключевые вопросы, несмотря на отсутствие продолжения встречи.
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