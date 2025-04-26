В Комсомольске-на-Амуре ребенок погиб на выставке военной техники из-за американского БТР

Трофеи на выставке в Хабаровском крае, где погиб мальчик, были открыты для всех
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ребенок скончался на месте после того, как крышка люка БТР внезапно ударила того по голове (архивное фото)
Ребенок скончался на месте после того, как крышка люка БТР внезапно ударила того по голове (архивное фото) Фото:

В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) на выставке трофейной военной техники погиб четырехлетний ребенок. Трагедия произошла на Театральной площади, где была организована экспозиция техники, захваченной в ходе СВО у ВСУ и НАТО. Очевидица событий рассказала журналистам, что изначально техника находилась в свободном доступе и дети не стеснялись залазить на нее. 

«Когда только выставили технику, она была в свободном доступе, родители сами ставили своих детей на технику, фотографировали. Вчера там были мои знакомые, и им разрешили залезть в машину с детками, подростки залазили на крышу...» — рассказала девушка по имени Анастасия, которая оказалась свидетельницей трагедии. Об этом она сообщила в беседе с МК.RU. Девушка также уточнила, что на момент ЧП ребенок находился вместе со своим отцом и братом. 

Отмечается, что на голову мальчика упала крышка люка американского бронетранспортера М113. Это и привело к гибели ребенка. До этого другие свидетели событий говорили, что сразу в тот момент, когда к технике подошел мальчик, открылась крышка люка и ударила того по голове. Причем медики оперативно пытались оказать помощь пострадавшему мальчику, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью. У мальчика диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

После инцидента вся трофейная техника на площади была оцеплена, доступ к экспонатам временно ограничен, добавили очевидцы в беседе с журналистами. Следственные органы проводят проверку по факту случившегося, выясняются все обстоятельства трагедии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) на выставке трофейной военной техники погиб четырехлетний ребенок. Трагедия произошла на Театральной площади, где была организована экспозиция техники, захваченной в ходе СВО у ВСУ и НАТО. Очевидица событий рассказала журналистам, что изначально техника находилась в свободном доступе и дети не стеснялись залазить на нее.  «Когда только выставили технику, она была в свободном доступе, родители сами ставили своих детей на технику, фотографировали. Вчера там были мои знакомые, и им разрешили залезть в машину с детками, подростки залазили на крышу...» — рассказала девушка по имени Анастасия, которая оказалась свидетельницей трагедии. Об этом она сообщила в беседе с МК.RU. Девушка также уточнила, что на момент ЧП ребенок находился вместе со своим отцом и братом.  Отмечается, что на голову мальчика упала крышка люка американского бронетранспортера М113. Это и привело к гибели ребенка. До этого другие свидетели событий говорили, что сразу в тот момент, когда к технике подошел мальчик, открылась крышка люка и ударила того по голове. Причем медики оперативно пытались оказать помощь пострадавшему мальчику, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью. У мальчика диагностировали открытую черепно-мозговую травму. После инцидента вся трофейная техника на площади была оцеплена, доступ к экспонатам временно ограничен, добавили очевидцы в беседе с журналистами. Следственные органы проводят проверку по факту случившегося, выясняются все обстоятельства трагедии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...