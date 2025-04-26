В Комсомольске-на-Амуре ребенок погиб на выставке военной техники из-за американского БТР

В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) на выставке трофейной военной техники погиб четырехлетний ребенок. Трагедия произошла на Театральной площади, где была организована экспозиция техники, захваченной в ходе СВО у ВСУ и НАТО. Очевидица событий рассказала журналистам, что изначально техника находилась в свободном доступе и дети не стеснялись залазить на нее.
«Когда только выставили технику, она была в свободном доступе, родители сами ставили своих детей на технику, фотографировали. Вчера там были мои знакомые, и им разрешили залезть в машину с детками, подростки залазили на крышу...» — рассказала девушка по имени Анастасия, которая оказалась свидетельницей трагедии. Об этом она сообщила в беседе с МК.RU. Девушка также уточнила, что на момент ЧП ребенок находился вместе со своим отцом и братом.
Отмечается, что на голову мальчика упала крышка люка американского бронетранспортера М113. Это и привело к гибели ребенка. До этого другие свидетели событий говорили, что сразу в тот момент, когда к технике подошел мальчик, открылась крышка люка и ударила того по голове. Причем медики оперативно пытались оказать помощь пострадавшему мальчику, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью. У мальчика диагностировали открытую черепно-мозговую травму.
После инцидента вся трофейная техника на площади была оцеплена, доступ к экспонатам временно ограничен, добавили очевидцы в беседе с журналистами. Следственные органы проводят проверку по факту случившегося, выясняются все обстоятельства трагедии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.