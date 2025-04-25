25 апреля 2025

Тюменская область выделит почти полтора млн рублей участникам ликвидации радиационных аварий

Ликвидаторы радиационных аварий Тюменской области получат региональную выплату
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области живут свыше 600 участников ликвидации последствий катастроф (архивное фото)
В Тюменской области живут свыше 600 участников ликвидации последствий катастроф (архивное фото) Фото:

В Тюменской области участники ликвидации радиационных аварий получат региональную выплату на общую сумму более 1,4 млн рублей. Средства будут перечислены автоматически без необходимости обращения в органы соцзащиты, сообщила пресс-служба информационного центра правительства Тюменской области.

«К Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф ежегодно за счет средств бюджета Тюменской области осуществляется единовременная выплата. В этом году на эти цели предусмотрено более 1,4 млн рублей», — сообщили в telegram-канале Инфоцентра. 

Участники ликвидации аварий на Чернобыльской АЭС, ПО «Маяк» и сбросов в реку Теча, кроме денежных выплат также имеют право на льготный проезд в городском, пригородном и внутрирайонном транспорте. В Тюменской области живут свыше 600 участников ликвидации последствий катастроф.

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В Тюменской области участники ликвидации радиационных аварий получат региональную выплату на общую сумму более 1,4 млн рублей. Средства будут перечислены автоматически без необходимости обращения в органы соцзащиты, сообщила пресс-служба информационного центра правительства Тюменской области. «К Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф ежегодно за счет средств бюджета Тюменской области осуществляется единовременная выплата. В этом году на эти цели предусмотрено более 1,4 млн рублей», — сообщили в telegram-канале Инфоцентра.  Участники ликвидации аварий на Чернобыльской АЭС, ПО «Маяк» и сбросов в реку Теча, кроме денежных выплат также имеют право на льготный проезд в городском, пригородном и внутрирайонном транспорте. В Тюменской области живут свыше 600 участников ликвидации последствий катастроф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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