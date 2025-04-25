Тюменская область выделит почти полтора млн рублей участникам ликвидации радиационных аварий

В Тюменской области участники ликвидации радиационных аварий получат региональную выплату на общую сумму более 1,4 млн рублей. Средства будут перечислены автоматически без необходимости обращения в органы соцзащиты, сообщила пресс-служба информационного центра правительства Тюменской области.
«К Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф ежегодно за счет средств бюджета Тюменской области осуществляется единовременная выплата. В этом году на эти цели предусмотрено более 1,4 млн рублей», — сообщили в telegram-канале Инфоцентра.
Участники ликвидации аварий на Чернобыльской АЭС, ПО «Маяк» и сбросов в реку Теча, кроме денежных выплат также имеют право на льготный проезд в городском, пригородном и внутрирайонном транспорте. В Тюменской области живут свыше 600 участников ликвидации последствий катастроф.
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