Сотни тысяч вышли на улицы Италии, чтобы проводить Папу Римского в последний путь. Фоторепортаж

В Риме завершилась прощальная месса по папе римскому Франциску
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Похороны Папы Римского Франциска начались 26 апреля на площади Святого Петра I в Ватикане
Похороны Папы Римского Франциска начались 26 апреля на площади Святого Петра I в Ватикане Фото:
новость из сюжета
Умер Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск скончался на 89-м году жизни. О его смерти сообщил кардинал Кевин Фаррелл. По словам кардинала, Франциск, в миру Хорхе Марио Бергольо, ушел из жизни утром 21 апреля.

Церемония прощания с Папой Франциском началась 26 апреля на площади Святого Петра в Ватикане. В мероприятии приняли участие свыше сотни делегаций разных государств, среди которых десятки глав государств. Среди присутствующих на церемонии — президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, а также глава Украины Владимир Зеленский. Российскую Федерацию на похоронах представляла министр культуры Ольга Любимова. Как проходила церемония прощания с Папой Римским — в фоторепортаже URA.RU. 

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Папа Римский Франциск скончался на 89-м году жизни. О его смерти сообщил кардинал Кевин Фаррелл. По словам кардинала, Франциск, в миру Хорхе Марио Бергольо, ушел из жизни утром 21 апреля. Церемония прощания с Папой Франциском началась 26 апреля на площади Святого Петра в Ватикане. В мероприятии приняли участие свыше сотни делегаций разных государств, среди которых десятки глав государств. Среди присутствующих на церемонии — президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, а также глава Украины Владимир Зеленский. Российскую Федерацию на похоронах представляла министр культуры Ольга Любимова. Как проходила церемония прощания с Папой Римским — в фоторепортаже URA.RU. 
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