Папа Римский Франциск скончался на 89-м году жизни. О его смерти сообщил кардинал Кевин Фаррелл. По словам кардинала, Франциск, в миру Хорхе Марио Бергольо, ушел из жизни утром 21 апреля.
Церемония прощания с Папой Франциском началась 26 апреля на площади Святого Петра в Ватикане. В мероприятии приняли участие свыше сотни делегаций разных государств, среди которых десятки глав государств. Среди присутствующих на церемонии — президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, а также глава Украины Владимир Зеленский. Российскую Федерацию на похоронах представляла министр культуры Ольга Любимова. Как проходила церемония прощания с Папой Римским — в фоторепортаже URA.RU.
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