Следователи проверяют состояние разрушающегося мемориала в самом скандальном городе ХМАО

В Пыть-Яхе (ХМАО) проводится проверка состояния «Мемориального комплекса Славы и Вечного огня». На объекте выявлены серьезные проблемы: не горит Вечный огонь, разрушена тротуарная плитка и лестницы, гранитные памятники потрескались, повреждена облицовка постаментов. Об этом сообщила пресс-служба СК России по ХМАО.
«Глава СК России поручил доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащем содержании мемориального комплекса в городе Пыть-Яхе», — сообщили в telegram-канале ведомства. Также отмечается, что ремонтные работы так и не были организованы.
Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК Михаилу Мокшину доложить о результатах проверки. Ход проверки находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
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