25 апреля 2025

Следователи проверяют состояние разрушающегося мемориала в самом скандальном городе ХМАО

В Пыть-Яхе разрушается мемориальный комплекс
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бастрыкин взял на контроль проверку о состоянии мемориального комплекса в Пыть-Яхе (архивное фото)
Бастрыкин взял на контроль проверку о состоянии мемориального комплекса в Пыть-Яхе (архивное фото) Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) проводится проверка состояния «Мемориального комплекса Славы и Вечного огня». На объекте выявлены серьезные проблемы: не горит Вечный огонь, разрушена тротуарная плитка и лестницы, гранитные памятники потрескались, повреждена облицовка постаментов. Об этом сообщила пресс-служба СК России по ХМАО.

«Глава СК России поручил доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащем содержании мемориального комплекса в городе Пыть-Яхе», — сообщили в telegram-канале ведомства. Также отмечается, что ремонтные работы так и не были организованы.

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК Михаилу Мокшину доложить о результатах проверки. Ход проверки находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пыть-Яхе (ХМАО) проводится проверка состояния «Мемориального комплекса Славы и Вечного огня». На объекте выявлены серьезные проблемы: не горит Вечный огонь, разрушена тротуарная плитка и лестницы, гранитные памятники потрескались, повреждена облицовка постаментов. Об этом сообщила пресс-служба СК России по ХМАО. «Глава СК России поручил доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащем содержании мемориального комплекса в городе Пыть-Яхе», — сообщили в telegram-канале ведомства. Также отмечается, что ремонтные работы так и не были организованы. Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК Михаилу Мокшину доложить о результатах проверки. Ход проверки находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...