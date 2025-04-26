Умерла Светлана Харлап, озвучившая Степашку, Каркушу и Хрюшу

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Актриса Харлап умерла в возрасте 84 лет
Актриса Харлап умерла в возрасте 84 лет Фото:

На 85-м году жизни скончалась советская и российская актриса театра и кино, мастер озвучивания Светлана Харлап. Об этом сообщили в пресс-службе Российского государственного академического молодежного театра (РАМТ).

«26 апреля ушла из жизни замечательная актриса — Светлана Евгеньевна Харлап», — говорится в сообщении театра. Уточняется, что о месте и дате прощаний будет объявлено позже. 

Светлана Харлап присоединилась к труппе театра в 1964 году, сразу после окончания Драматической студии при Центральном Детском театре, а в 1970 году завершила обучение на театроведческом факультете ГИТИСа. Начав карьеру как актриса-травести, она за 55 лет сыграла более 60 ролей, включая участие в культовом спектакле «Рамаяна», который шел на сцене Центрального Детского театра свыше 20 лет. До выхода на пенсию в 2022 году Харлап исполняла роль миссис Харпер в «Приключениях Тома Сойера».

Актриса прославилась благодаря озвучиванию персонажей телепрограмм «Спокойной ночи, малыши» (Каркуша, Степашка, Хрюша) и «АБВГДейка». Ее голос звучал в кино, мультфильмах, рекламных роликах и компьютерных играх.

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На 85-м году жизни скончалась советская и российская актриса театра и кино, мастер озвучивания Светлана Харлап. Об этом сообщили в пресс-службе Российского государственного академического молодежного театра (РАМТ). «26 апреля ушла из жизни замечательная актриса — Светлана Евгеньевна Харлап», — говорится в сообщении театра. Уточняется, что о месте и дате прощаний будет объявлено позже.  Светлана Харлап присоединилась к труппе театра в 1964 году, сразу после окончания Драматической студии при Центральном Детском театре, а в 1970 году завершила обучение на театроведческом факультете ГИТИСа. Начав карьеру как актриса-травести, она за 55 лет сыграла более 60 ролей, включая участие в культовом спектакле «Рамаяна», который шел на сцене Центрального Детского театра свыше 20 лет. До выхода на пенсию в 2022 году Харлап исполняла роль миссис Харпер в «Приключениях Тома Сойера». Актриса прославилась благодаря озвучиванию персонажей телепрограмм «Спокойной ночи, малыши» (Каркуша, Степашка, Хрюша) и «АБВГДейка». Ее голос звучал в кино, мультфильмах, рекламных роликах и компьютерных играх.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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