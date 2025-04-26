Умерла Светлана Харлап, озвучившая Степашку, Каркушу и Хрюшу

На 85-м году жизни скончалась советская и российская актриса театра и кино, мастер озвучивания Светлана Харлап. Об этом сообщили в пресс-службе Российского государственного академического молодежного театра (РАМТ).
«26 апреля ушла из жизни замечательная актриса — Светлана Евгеньевна Харлап», — говорится в сообщении театра. Уточняется, что о месте и дате прощаний будет объявлено позже.
Светлана Харлап присоединилась к труппе театра в 1964 году, сразу после окончания Драматической студии при Центральном Детском театре, а в 1970 году завершила обучение на театроведческом факультете ГИТИСа. Начав карьеру как актриса-травести, она за 55 лет сыграла более 60 ролей, включая участие в культовом спектакле «Рамаяна», который шел на сцене Центрального Детского театра свыше 20 лет. До выхода на пенсию в 2022 году Харлап исполняла роль миссис Харпер в «Приключениях Тома Сойера».
Актриса прославилась благодаря озвучиванию персонажей телепрограмм «Спокойной ночи, малыши» (Каркуша, Степашка, Хрюша) и «АБВГДейка». Ее голос звучал в кино, мультфильмах, рекламных роликах и компьютерных играх.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.