Кимаковский: оборона ВСУ «трещит» по всему фронту

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Кимаковский отметил ослабленные позиции ВСУ на донецком, купянском и белгородском направлениях
Кимаковский отметил ослабленные позиции ВСУ на донецком, купянском и белгородском направлениях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Оборонительные позиции украинских войск испытывают серьезное давление по всей линии соприкосновения. Об этом сообщает советник главы ДНР Игорь Кимаковский. 

«Освобождение Курщины показывает, что у вооруженных формирований Украины уже нет сил держать все направления в рамках их оборонительных и контрнаступательных операций. Трещит фронт...», — передает ТАСС слова Кимаковского. Он отметил, что ВСУ испытывает напряжение не только в Курской области, но также на донецком, купянском и белгородском направлениях.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВС РФ намерены вернуть под контроль все регионы страны, которые удерживаются ВСУ. В их числе — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, передает «360.ru».

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Оборонительные позиции украинских войск испытывают серьезное давление по всей линии соприкосновения. Об этом сообщает советник главы ДНР Игорь Кимаковский.  «Освобождение Курщины показывает, что у вооруженных формирований Украины уже нет сил держать все направления в рамках их оборонительных и контрнаступательных операций. Трещит фронт...», — передает ТАСС слова Кимаковского. Он отметил, что ВСУ испытывает напряжение не только в Курской области, но также на донецком, купянском и белгородском направлениях. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВС РФ намерены вернуть под контроль все регионы страны, которые удерживаются ВСУ. В их числе — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, передает «360.ru».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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