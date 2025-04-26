Оборонительные позиции украинских войск испытывают серьезное давление по всей линии соприкосновения. Об этом сообщает советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Освобождение Курщины показывает, что у вооруженных формирований Украины уже нет сил держать все направления в рамках их оборонительных и контрнаступательных операций. Трещит фронт...», — передает ТАСС слова Кимаковского. Он отметил, что ВСУ испытывает напряжение не только в Курской области, но также на донецком, купянском и белгородском направлениях.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВС РФ намерены вернуть под контроль все регионы страны, которые удерживаются ВСУ. В их числе — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, передает «360.ru».
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