В Нижнем Тагиле в рамках общегородского субботника убрали 10 гектаров на территории завода-музея истории горнозаводской техники. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев в своих соцсетях.
«Провели общегородской субботник на территории завода-музея. Территория для уборки большая — почти 10 гектаров. Прибирались у заводской конторы, конюшенного двора, на открытой экспозиционной площадке с редкими образцами оборудования прошлого века», — поделился Пинаев в своем telegram-канале.
В массовой уборке приняли участие более 300 человек. Среди них были сотрудники Администрации города, представители муниципальных предприятий, депутаты городской Думы, члены Общественной палаты и местного отделения партии «Единая Россия», а также ветераны. Мероприятие стало частью подготовки к празднованию 300-летнего юбилея завода-музея.
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