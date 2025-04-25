25 апреля 2025

В Нижнем Тагиле прибрали 10 гектаров в рамках городского субботника. Видео

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Уборку провели на территории завода-музея истории горнозаводской техники
Уборку провели на территории завода-музея истории горнозаводской техники Фото:

В Нижнем Тагиле в рамках общегородского субботника убрали 10 гектаров на территории завода-музея истории горнозаводской техники. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев в своих соцсетях.

«Провели общегородской субботник на территории завода-музея. Территория для уборки большая — почти 10 гектаров. Прибирались у заводской конторы, конюшенного двора, на открытой экспозиционной площадке с редкими образцами оборудования прошлого века», — поделился Пинаев в своем telegram-канале.

В массовой уборке приняли участие более 300 человек. Среди них были сотрудники Администрации города, представители муниципальных предприятий, депутаты городской Думы, члены Общественной палаты и местного отделения партии «Единая Россия», а также ветераны. Мероприятие стало частью подготовки к празднованию 300-летнего юбилея завода-музея.

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В Нижнем Тагиле в рамках общегородского субботника убрали 10 гектаров на территории завода-музея истории горнозаводской техники. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев в своих соцсетях. «Провели общегородской субботник на территории завода-музея. Территория для уборки большая — почти 10 гектаров. Прибирались у заводской конторы, конюшенного двора, на открытой экспозиционной площадке с редкими образцами оборудования прошлого века», — поделился Пинаев в своем telegram-канале. В массовой уборке приняли участие более 300 человек. Среди них были сотрудники Администрации города, представители муниципальных предприятий, депутаты городской Думы, члены Общественной палаты и местного отделения партии «Единая Россия», а также ветераны. Мероприятие стало частью подготовки к празднованию 300-летнего юбилея завода-музея.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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