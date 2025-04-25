В Челябинске выставлен на продажу автомобиль ЗАЗ-966 «Запорожец» 1969 года выпуска за 49 тысяч рублей. Это единственный экземпляр данной модели, доступный к покупке в регионе. Соответствующая информация опубликована на интернет-доске объявлений.
«ЗAЗ-966 „Запopoжец“. Единственный 966-й в продаже в Челябинской области. Интересный исходник. Долго стоял, в связи с чем не на ходу, запускать не пробовал. Как положено — металлическая приборная панель и другие отличия ранних „ушастых“. ПТС нового образца», — говорится в сообщении на сайте «Авито».
Автор объявления также уточнил, что раритетный автомобиль красного цвета имеет пробег в 87 тысяч километров. Машина принадлежала двум владельцам. Она оснащена бензиновым двигателем мощностью 30 лошадиных сил и механической коробкой передач.
Как сообщало URA.RU ранее, в городе Снежинске на продажу выставили ГАЗ 21 «Волга». За отреставрированный ретро-автомобиль в отличном состоянии владелец попросил 6,9 млн рублей. Двумя такими же машинами, 1960 и 1965 годов выпуска, владеет президент России Владимир Путин.
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