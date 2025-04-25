25 апреля 2025

Пермяк на параплане разбился в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Причины ЧП устанавливаются (архивное фото)
Причины ЧП устанавливаются (архивное фото) Фото:

Пермский парапланерист разбился в Чегемском ущелье на территории Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Сегодня (26 апреля — прим. URA.RU) получено сообщение, что в верховьях Чегемского ущелья жесткую посадку совершил парапланерист из Перми. К сожалению, пермяк, состоявший в незарегистрированной группе, получил травмы, несовместимые с жизнью», — на спасателей ссылается РИА Новости.

В причинах произошедшего еще предстоит разобраться. На месте ЧП работают специалисты следственного комитета.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский парапланерист разбился в Чегемском ущелье на территории Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. «Сегодня (26 апреля — прим. URA.RU) получено сообщение, что в верховьях Чегемского ущелья жесткую посадку совершил парапланерист из Перми. К сожалению, пермяк, состоявший в незарегистрированной группе, получил травмы, несовместимые с жизнью», — на спасателей ссылается РИА Новости. В причинах произошедшего еще предстоит разобраться. На месте ЧП работают специалисты следственного комитета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...