Причины ЧП устанавливаются (архивное фото)
Пермский парапланерист разбился в Чегемском ущелье на территории Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
«Сегодня (26 апреля — прим. URA.RU) получено сообщение, что в верховьях Чегемского ущелья жесткую посадку совершил парапланерист из Перми. К сожалению, пермяк, состоявший в незарегистрированной группе, получил травмы, несовместимые с жизнью», — на спасателей ссылается РИА Новости.
В причинах произошедшего еще предстоит разобраться. На месте ЧП работают специалисты следственного комитета.
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